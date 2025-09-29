[Preview VO] Justice League: The Omega Act Special #1

La preview VO de Justice League: The Omega Act Special #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joshua Williamson et est dessiné par Yasmine Putri. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 1er octobre pour 5.99$.

ABSOLUMENT TOUT A CONDUIT À CECI ! Un prologue spécial en grand format du plus grand événement de l'année chez DC. Tout depuis le DC All In Special #1 a mené à ce moment ! Le Piégeur du Temps (Time Trapper) est en fuite face à la Légion de Darkseid. Parcourant le temps pour apprendre comment arrêter la conquête de Darkseid, il constate que le futur est déjà perdu et que le seul espoir de survie repose sur la Justice League ! Le Piégeur du Temps a un plan pour sauver l'univers DC, mais cela signifie faire une offre impossible à la Ligue…