Notre avis sur Marvel Zombies

La nouvelle série d'animation du MCU vient tout juste de sortir ! Simple spin-off de What If? ou véritable pierre à l'édifice de Marvel Animation, on vous dit tout !

Si vous désirez vous procurer Marvel Zombies: La Famine et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez acheter l'ouvrage en cliquant ici.

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity