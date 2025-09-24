  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Quelles nouvelles séries Marvel vous attendent en janvier 2026 ?

Quelles nouvelles séries Marvel vous attendent en janvier 2026 ?

24 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
Quelles nouvelles séries Marvel vous attendent en janvier 2026 ?

Un premier aperçu du planning de Marvel pour le mois d'avril a été dévoilé. C'est ainsi que nous apprenons que, sauf changement, pas moins de cinq nouvelles séries seront démarrées en janvier 2026 : Cyclops, Marvel Rivals: The cities of heaven, Wade Wilson: Deadpool, Knull et Psylocke: Ninja.

Voici la liste complète des numéros :

7 janvier 2026

  • ALL-NEW SPIDER-GWEN: THE GHOST-SPIDER #6
  • AMAZING SPIDER-MAN #19
  • CYCLOPS #1
  • FANTASTIC FOUR #7
  • MARVEL RIVALS: THE CITIES OF HEAVEN #1
  • MARVEL/DC: SPIDER-BOY TEAM-UP #1 FACSIMILE EDITION
  • MARVEL: BLACK, WHITE & BLOOD AND GUTS #4
  • NEW AVENGERS #8
  • NOVA: CENTURION #3
  • SPIDER-MAN NOIR #4
  • STAR WARS: HAN SOLO – HUNT FOR THE FALCON #5
  • ULTIMATE WOLVERINE #13
  • ULTIMATE X-MEN #23
  • WADE WILSON: DEADPOOL #1
  • WOLVERINE #14
  • VENOM #253
  • X-MEN #23

 

14 janvier 2026

  • UNCANNY X-MEN #22
  • KNULL #1

 

21 janvier 2026:

  • PSYLOCKE: NINJA #1
  • CIVIL WAR #6: FACSIMILE EDITION
Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Fin de tournage pour Avengers: Doomsday !

Fin de tournage pour Avengers: Doomsday !

24 Septembre 2025

Cinq mois de tournage !

Marvin Jones III sera Tombstone dans Spider-Man: Brand New Day

Marvin Jones III sera Tombstone dans Spider-Man: Brand New Day

24 Septembre 2025

Il a la gueule de l'emploi, comme on dit

Evan Peters prêt à revenir en Quicksilver / Vif-Argent

Evan Peters prêt à revenir en Quicksilver / Vif-Argent

24 Septembre 2025

Une suite pour le personnage après WandaVision ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire