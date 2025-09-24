Quelles nouvelles séries Marvel vous attendent en janvier 2026 ?

Un premier aperçu du planning de Marvel pour le mois d'avril a été dévoilé. C'est ainsi que nous apprenons que, sauf changement, pas moins de cinq nouvelles séries seront démarrées en janvier 2026 : Cyclops, Marvel Rivals: The cities of heaven, Wade Wilson: Deadpool, Knull et Psylocke: Ninja.
Voici la liste complète des numéros :
7 janvier 2026
- ALL-NEW SPIDER-GWEN: THE GHOST-SPIDER #6
- AMAZING SPIDER-MAN #19
- CYCLOPS #1
- FANTASTIC FOUR #7
- MARVEL RIVALS: THE CITIES OF HEAVEN #1
- MARVEL/DC: SPIDER-BOY TEAM-UP #1 FACSIMILE EDITION
- MARVEL: BLACK, WHITE & BLOOD AND GUTS #4
- NEW AVENGERS #8
- NOVA: CENTURION #3
- SPIDER-MAN NOIR #4
- STAR WARS: HAN SOLO – HUNT FOR THE FALCON #5
- ULTIMATE WOLVERINE #13
- ULTIMATE X-MEN #23
- WADE WILSON: DEADPOOL #1
- WOLVERINE #14
- VENOM #253
- X-MEN #23
14 janvier 2026
- UNCANNY X-MEN #22
- KNULL #1
21 janvier 2026:
- PSYLOCKE: NINJA #1
- CIVIL WAR #6: FACSIMILE EDITION
