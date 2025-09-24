Evan Peters prêt à revenir en Quicksilver / Vif-Argent

La première fois que l'on a vu Evan Peters en Pietro Maximoff, c'était dans X-Men: Days of Future Past en 2014. Depuis, l'acteur a repris son rôle à plusieurs reprises allant jusqu'à faire un retour surprise dans WandaVision. Et bien sûr, comme tant d'autres acteurs du MCU, ce dernier est souvent questionné à propos d'un hypothétique retour.

Lors d'une interview, il lui a justement été demandé s'il n'en avait pas marre que des questions lui soient posées à propos d'un retour du côté de Marvel. Voici sa réponse :

Non (ndlr : en riant). En fait, non. Je suis curieux. Je me suis éclaté à jouer ce personnage. Et, tu as pu plonger un peu dans sa vie à la maison, aussi bizarre soit-elle. Mais, mais, ouais, explorer cela davantage serait intéressant. Et la relation avec Magneto serait plutôt cool. Oui. Donc, ouais, je ne sais pas. Il faut toucher du bois.

Comme vous pouvez le constater, non seulement il n'en a pas marre mais il serait plutôt chaud pour revenir.