Hawkeye : Jeremy Renner confirme des discussions pour la saison 2

L'avenir de la série Hawkeye a été longtemps incertain. Déjà de par la condition physique de Jeremy Renner mais également du fait que Marvel/Disney ne voulait pas maintenir le salaire de l'acteur. Aujourd'hui, tout semble reparti du bon pied comme on dit. En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'acteur lors de sa dernière déclaration.

Voici ce qu'il a dit :

C'était super de plonger un peu plus dans le personnage, dans un monde plus ancré. Pour moi, c'était beaucoup plus amusant à faire et il y avait plus à explorer pour le personnage, ce qui est agréable. J'ai toujours voulu faire plus de ce genre de choses, puis il y a l'incident qui s'est produit. Je dois mettre mon corps en forme pour pouvoir tirer des flèches à nouveau et plonger partout et faire tout ça, mais j'y arriverai. Je vais bien. Je danserai toujours avec Marvel. Je danserai toujours avec eux, c'est sûr, quand c'est le bon moment, quand ça déchire. Je suis heureux de faire la saison deux de Hawkeye. J'adore ce personnage. Je pense qu'il y a tant à faire pour nous. Nous avons traversé de nombreuses discussions sur la forme de cette saison. Il s'agit de préparer mon corps et de tout mettre en place pour cela. Le moment viendra, et s'il y a toujours un besoin, un désir pour cela, alors oui.

En somme, tout prend la bonne direction à l'exception du corps de Jeremy Renner. A voir si l'acteur de 54 ans parviendra à se rétablir complètement pour reprendre son rôle (pour rappel, il avait été grièvement blessé suite à un accident avec un chasse-neige).