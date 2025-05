Jeremy Renner refuse de revenir pour la saison 2 de Hawkeye

C'est lors d'une interview avec High Performance que l'acteur Jeremy Renner, qui tient le rôle de Hawkeye dans la série éponyme et au sein du MCU, a parlé avenir. Plus particulièrement, il a été demandé si l'acteur allait revenir pour une saison 2 de la série Hawkeye . Et visiblement, sa réponse est sans appel. Voici ce qu'il a déclaré :

Ils m'ont demandé de faire une saison 2, et ils m'ont proposé moitié moins d'argent. Je me dis "OK donc, cela va me prendre deux fois plus de temps pour deux fois moins d'argent. Huit mois de mon temps pour, en gros, deux fois moins d'argent.

L'acteur a ensuite souligné que cela ne venait pas de Marvel mais plus de Disney et, plus précisément, des radins, des comptables de Disney. Il ajoute :

Je leur ai dit d'aller se faire cuire un oeuf. Je veux dire, cette offre est insultante. Nous n’étions donc pas d’accord là-dessus, mais je n'exclus pas un retour à « Hawkeye » à l’avenir. Malheureusement, j'aime toujours le personnage. J'aime toujours le jouer, mais je dois me défendre. Notez bien que je n'ai pas demandé plus d'argent. Juste ce que l'on m'avait payé pour la première saison.

Et vous ? Aimeriez-vous une saison 2 à Hawkeye ? Que pensez-vous de la déclaration de l'acteur ? La trouvez-vous surprenante ?