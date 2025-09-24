Selon les premiers retours, l'animé Marvel Zombies est tout juste bien

Marvel Zombies, c'est demain. L'embargo a donc été levé et les premières personnes à avoir vu la série animée ont donc pu prendre la parole pour donner leur ressenti. L'avis générale pourrait se résumer ainsi : "c'est bien". Voilà. Pas plus, pas moins. Globalement, on s'accorde à dire que le gore et l'action sont au rendez-vous mais qu'il n'y a pas grand-chose de plus à en retenir. En tout cas, rien à voir avec X-Men '97 et Your Friendly Neighborhood Spider-Man qui auront souvent été qualifiés de "must-watch" / incontournables.

De notre côté, nous ferons la critique de la série animée ce jeudi soir lors de notre live Twitch. Le replay sera ensuite mis à votre disposition les jours suivants.