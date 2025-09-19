  1. Accueil
  3. Marvel / DC dévoile la cover Logo (mélange de Logan et Lobo) pour Deadpool / Batman #1

19 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Vous pensiez que Deadpool / Batman #1 était derrière nous ? Pas du tout ! Sans surprise, le titre crossover a cartonné. Avec une demande aussi forte, c'est sans surprise qu'une réimpression a été mise en place pour le 29 octobre. Et comme souvent lorsqu'une réimpression est mise en place, elle est accompagnée d'une nouvelle cover.

Dans le cas présent, la nouvelle cover sera de Ryan Stegman et mettra en avant un nouveau personnage dit Amalgam (ndlr : un mélange entre un personnage Marvel et DC). Les personnages concernés ? Logan et Lobo qui formeront Logo.

Voici la cover :

Pour rappel, le personnage apparaît dans les back up story. A ce moment-là, il avait déjà été dessiné par Stegman :

