  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Twitch du Jeudi 18/09 : The Unnamed, l'univers Absolute, la polémique Red Hood...

Twitch du Jeudi 18/09 : The Unnamed, l'univers Absolute, la polémique Red Hood...

18 Septembre 2025 par Jeff 0
Twitch du Jeudi 18/09 : The Unnamed, l'univers Absolute, la polémique Red Hood...

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est ce soir 20h ! Nous commencerons par un nouveau numéro des Numéros #1 de la VO. Nous parlerons de Spider-Man, Punisher et Red Hood, entre autre. Nous continuerons avec un focus sur l'univers partagé The Unnamed de Geoff Johns. Ensuite, nous basculerons du côté de DC Comics avec un point sur la suite des titres Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Enfin, nous terminerons par revenir sur la polémique Red Hood / Felker-Martin.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

 

 

Je vous dis à ce soir 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

18 Septembre 2025

Nos avis sur les sorties du mois

[Sorties Comics] Jeudi 18 Septembre

[Sorties Comics] Jeudi 18 Septembre

18 Septembre 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Frank Grillo compare les méthodes de travail de DC Studios et Marvel Studios

Frank Grillo compare les méthodes de travail de DC Studios et Marvel Studios

17 Septembre 2025

Une approche différente du métier mais une certaine logique ?

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire