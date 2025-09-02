[VF] Sélection MDCU de septembre 2025

Vous trouverez ci-dessous l'avis de l'équipe MDCU sur les sorties du mois qu'ils ont déjà lues, soit en VO soit dans une précédente édition VF. L'absence d'un titre ne signifie donc pas qu'il est mauvais, mais juste que personne ne l'a lu chez MDCU.
N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Si un comics vous intéresse, il vous suffit d'aller sur sa fiche sur MDCU et de cliquer sur "acheter sur BDFugue".
Al Ewing, Jacopo Camagni, Yildiray Cinar
Les mutants d'Arakko se remettent des terribles événements advenus il y a peu. Tornade entame une nouvelle histoire d’amour et Charles Xavier exige des réponses concernant la mort de Magnéto. D’autre part, le dernier soldat de l'Épée Blanche se présente pour prévenir les Arakkii du danger qui les guette !
(Contient les épisodes US X-Men Red (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Heralds of Apocalypse et Resurrection of Magneto (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 2 et 4-6)
il y a 5 jours
Dernier tome pour une série qui aurait mérité de durer plus longtemps. On retrouve le talent habituel d’Al Ewing sur la continuité, les personnages et l’univers d’Arakko superbement exploité. La réintroduction de Genesis apporte un nouveau regard sur les mutants d’Arakko et offre des réflexions très intéressantes.
À noter la très bonne idée d’avoir inséré Resurrection Of Magneto qui sert de continuation aux intrigues de X-men Red et propose une très bonne écriture des personnages de Magneto et Storm. Les vedettes d'Ewing pendant cette période. Ce volume est accompagné par des dessinateurs efficaces qui représentent bien les scènes d'action comme Yıldıray Çınar.
Finalement, encore une très bonne série qui se termine pour les mutants. Avant une nouvelle ère qui s’annonce peu passionnante.
On est dans la lignée du premier tome, si ce n'est que ça devient encore plus étrange et plus barré quand on commence à creuser cet univers. Un joli choix indé de la part de Casterman.
Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s’affrontent des bandes d’ados ne voulant surtout pas grandir !
Sid, enceinte, a quitté sa bande. Elle est persuadée que la carte que Slug lui a remise va la mener à la Ville, sorte d’Eldorado dont personne ne sait s’il existe vraiment. En chemin, elle abandonne ses croyances et rencontre des êtres très différents qui, sous des dehors d’abord affectueux, convoitent en réalité sa précieuse carte. Ballotée entre d’inquiétants aînés et de mystérieux étrangers, elle poursuit sa route, tandis que ses amis, partis à sa recherche, affrontent d’autres épreuves. Ce groupe de jeunes perdus dans les ruines de l'Amérique nous rappelle qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches !
On est dans la lignée du premier tome, si ce n'est que ça devient encore plus étrange et plus barré quand on commence à creuser cet univers. Un joli choix indé de la part de Casterman.
Après une apparitions dans la réécriture des origines de Superman, Geoff Johns consacre un arc entier à la Legion durant son run d'Action Comics. Ca permet de retrouver certains personnages déjà aperçu et d'en (re)découvrir d'autres. L'arc est riche en action. Urban ajoute la mini-série lié à Final Crisis (de loin) mais là attention au mal de tête avec le rencontre de plusieurs itérations de l'équipe et du coup des copies de personnages à foison. Au niveau du dessin, entre Gary Frank et le regretté George Perez, on a du très beau monde. Une lecture à ne pas manquer pour en apprendre plus sur la Légion.
Un p'tit bijou parmi les superbes histoires que nous a proposé Johns sur Superman. Il a toujours ce don d'écrire des lettres d'amour à l'âge d'or des comics, tout en y amenant une touche moderne. Si vous n'accrochiez pas plus que ça à la Legion avant, ça changera après cette lecture.
Lorsqu'il était adolescent, Clark Kent a rejoint la Légion des Super-Héros, un groupe de jeunes justiciers venus du 31e siècle. Mais aujourd'hui, Superman est contacté par ces derniers pour sauver leur futur désormais dystopique. L'Homme d'Acier arrivera-t-il à remettre sur le droit chemin une humanité désabusée sous la coupe d'une Ligue de Justice xénophobe ?
Contenu vo : Action Comics #858-864 & Final Crisis: Legion of Three Worlds #1-5.
Après une apparitions dans la réécriture des origines de Superman, Geoff Johns consacre un arc entier à la Legion durant son run d'Action Comics. Ca permet de retrouver certains personnages déjà aperçu et d'en (re)découvrir d'autres. L'arc est riche en action. Urban ajoute la mini-série lié à Final Crisis (de loin) mais là attention au mal de tête avec le rencontre de plusieurs itérations de l'équipe et du coup des copies de personnages à foison. Au niveau du dessin, entre Gary Frank et le regretté George Perez, on a du très beau monde. Une lecture à ne pas manquer pour en apprendre plus sur la Légion.
Un p'tit bijou parmi les superbes histoires que nous a proposé Johns sur Superman. Il a toujours ce don d'écrire des lettres d'amour à l'âge d'or des comics, tout en y amenant une touche moderne. Si vous n'accrochiez pas plus que ça à la Legion avant, ça changera après cette lecture.
Toujours l'une des meilleures séries de fantasy du moment. C'est l'heure de la vengeance, notre ami Pigeon prend enfin les choses en main et ça va castagner !
Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes !
Contenu vo : The Sacrificers #12-15
Toujours l'une des meilleures séries de fantasy du moment. C'est l'heure de la vengeance, notre ami Pigeon prend enfin les choses en main et ça va castagner !
Le chef d'oeuvre de Remender a enfin droit à une réédition ! Tout ce qu'on aime dans la SF, avec un personnage de loser dépressif mais totalement fun et attachant. Une oeuvre très personnelle pour le scénariste, qui a été publiée dans la douleur et lui a permis d'avoir la carrière qu'il a eu ensuite. Oh, et c'est dessiné par Tony Moore et Jerome Opena, rien que ça. Must read, must have, must tout ce que tu veux.
Mercenaire usé par une vie passée à frôler de trop près la mort au sein des Fear Agents, Heath Houston trouve son unique réconfort dans le fond des bouteilles de whisky qu'il sème d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais quand un complot d'extraterrestres vise à détruire l'Humanité, le dernier des Texans doit faire un choix : trinquer à la mort de son espèce ou sortir de sa dépression et tout faire pour la sauver !
Contenu vo : Fear Agent 20th Anniversary Edition vol.1 (Fear Agent #1-11 + Fear Agent - The Last Goodbye #1-4)
Le chef d'oeuvre de Remender a enfin droit à une réédition ! Tout ce qu'on aime dans la SF, avec un personnage de loser dépressif mais totalement fun et attachant. Une oeuvre très personnelle pour le scénariste, qui a été publiée dans la douleur et lui a permis d'avoir la carrière qu'il a eu ensuite. Oh, et c'est dessiné par Tony Moore et Jerome Opena, rien que ça. Must read, must have, must tout ce que tu veux.
Le coup de coeur du mois ! Rick Remender revient avec une magnifique série qui va puiser ses inspirations chez Miyazaki et dans les films pixar, avec une narration assez incroyable, une ambiance folle, des personnages attachants et haut en couleur. Foncez, c'est une vraie pépite !
Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?
Contenu vo : The Seasons #1-4
Le coup de coeur du mois ! Rick Remender revient avec une magnifique série qui va puiser ses inspirations chez Miyazaki et dans les films pixar, avec une narration assez incroyable, une ambiance folle, des personnages attachants et haut en couleur. Foncez, c'est une vraie pépite !
Deuxième et dernier tome de cette série qui après le départ de Jonathan Hickman est devenue la série principale de la ligne. Chaque numéro se concentre sur un personnage. On a ici aussi les épisodes "remplaçants" de X-Men Forever pendant Fall of X. Graphiquement aussi c'est assez solide.
Deuxième et dernière partie pour la série principale des X-Men sur la fin de l'ère Krakoa. C'est toujours très bien écrit et sans doute un peu plus accessible que le Sins of Sinister, de Gillen également, qui se déroulait en parallèle. Une très bonne période pour les X-Men, d'autant plus avec le recul.
Kieron Gillen, Lucas Werneck, Juan Jose Ryp
Monsieur Sinistre a tenté de prendre le contrôle de l’existence mutante, en vain. Ses machinations ont pourtant laissé des traces, et trois clones de Nathaniel Essex se tiennent prêts à agir. Le destin d’Arakko et de Krakoa réside désormais entre les mains de Tornade.
(Contient les épisodes US Immortal X-Men (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Sinister Four (2023) et X-Men Forever (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 5-7)
Deuxième et dernier tome de cette série qui après le départ de Jonathan Hickman est devenue la série principale de la ligne. Chaque numéro se concentre sur un personnage. On a ici aussi les épisodes "remplaçants" de X-Men Forever pendant Fall of X. Graphiquement aussi c'est assez solide.
Deuxième et dernière partie pour la série principale des X-Men sur la fin de l'ère Krakoa. C'est toujours très bien écrit et sans doute un peu plus accessible que le Sins of Sinister, de Gillen également, qui se déroulait en parallèle. Une très bonne période pour les X-Men, d'autant plus avec le recul.
Une jolie période sur la série Superman, que l'on a souvent tendance à oublier, et c'est un vrai plaisir de la voir rééditer dans cette collection. Je recommande chaudement, ça révolutionne pas le personnage mais c'est une bonne histoire à découvrir, avec le regretté Carlos Pacheco en grande forme.
Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !
Contenu vo : Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13
Une jolie période sur la série Superman, que l'on a souvent tendance à oublier, et c'est un vrai plaisir de la voir rééditer dans cette collection. Je recommande chaudement, ça révolutionne pas le personnage mais c'est une bonne histoire à découvrir, avec le regretté Carlos Pacheco en grande forme.
Deuxième arc de cette très bonne série qui apporte de la fraicheur à l'univers de Batman. On s'intéresse cette fois au Ventriloque, avec un huit clos dans un immeuble super efficace. C'est toujours très bon !
Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.
Contenu vo : Batman: Dark Patterns #4-6
Deuxième arc de cette très bonne série qui apporte de la fraicheur à l'univers de Batman. On s'intéresse cette fois au Ventriloque, avec un huit clos dans un immeuble super efficace. C'est toujours très bon !
Daniel Warren Johnson s'éclate avec cette série mélant space opéra et réalité virtuelle, il est dans son élément et on ne boude pas du tout notre plaisir. Les dessins de Rossmo sont très bons et les parties dessinées par Johnson lui-même sont un p'tit délice à chaque numéro.
Sam et Duncan LaMarr aiment leur fille de six ans, Penny, plus que tout au monde. Mais il y a six mois, elle a été enlevée par la Cascade, une force maléfique qu'ils comprennent à peine. Sam et Duncan doivent maintenant embarquer dans une quête épique aux frontières de la réalité et se battre aux côtés des êtres magiques que Penny chérissait pour tenter de la récupérer et de la ramener dans notre monde... avant qu'elle ne disparaisse à jamais.
Contenu vo : The Moon is following Us #1-10
Daniel Warren Johnson s'éclate avec cette série mélant space opéra et réalité virtuelle, il est dans son élément et on ne boude pas du tout notre plaisir. Les dessins de Rossmo sont très bons et les parties dessinées par Johnson lui-même sont un p'tit délice à chaque numéro.
Fin du premier gros arc sur Daredevil, dans lequel Matt Murdoch affronte ses derniers pechés capitaux. C'est toujours aussi agréable à lire, si vous avez aimé les premiers tomes, aucune raison que vous n'aimiez pas celui-ci. C'est par contre très étrange d'y caser les deux numéros de la série Laura Kinney dans lesquels apparaissent Elektra, qui n'a pas grand chose à voir avec la série Daredevil. Ca ressemble à du remplissage pour le coup.
Saladin Ahmed, Aaron Kuder
Alors que les péchés capitaux s’en prennent aux proches de Daredevil, Foggy Nelson se retrouve possédé par l’orgueil. Matt Murdock, qui a renoncé à ses fonctions de prêtre et n’est plus en mesure d’exorciser son ami, demande alors l’aide de Miss Hulk…
(Contient les épisodes US Daredevil (2023) 16-19 et Laura Kinney: Wolverine (2024) 2-3, précédemment publiés dans X-MEN 12 et 15 et inédits)
Fin du premier gros arc sur Daredevil, dans lequel Matt Murdoch affronte ses derniers pechés capitaux. C'est toujours aussi agréable à lire, si vous avez aimé les premiers tomes, aucune raison que vous n'aimiez pas celui-ci. C'est par contre très étrange d'y caser les deux numéros de la série Laura Kinney dans lesquels apparaissent Elektra, qui n'a pas grand chose à voir avec la série Daredevil. Ca ressemble à du remplissage pour le coup.
Ça ne décolle définitivement pas ce Silence 2 et c'est bien dommage. On ne boude pas notre plaisir de voir Jim Lee au dessin malgré tout.
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.
Contenu vo : Batman #160
Ça ne décolle définitivement pas ce Silence 2 et c'est bien dommage. On ne boude pas notre plaisir de voir Jim Lee au dessin malgré tout.
Ce volume regroupe des épisodes marquants de la saga B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre, co-créée par Mike Mignola, John Arcudi et Scott Allie, avec des contributions graphiques de Tyler Crook, James Harren, Max Fiumara, Jason Latour, et Dave Stewart en couleurs.
Si on apprécie l’univers de Hellboy / B.P.R.D., ce second volume intégral s’annonce largement à la hauteur. C’est une épopée sombre où l’horreur et la destruction côtoient les questionnements intimes des héros, portés par un graphisme riche.un indispensable pour les fans de fantastique sombre et d’ambiance apocalyptique.
Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu.
L'invasion des USA par des monstres s'amplifie ! La société s'effondre et Liz Sherman se joint au combat, alors que les nazis cherchent à ramener Raspoutine pour terminer ce qu'il a commencé lorsqu'il a invoqué Hellboy pour la première fois !
Ce volume regroupe des épisodes marquants de la saga B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre, co-créée par Mike Mignola, John Arcudi et Scott Allie, avec des contributions graphiques de Tyler Crook, James Harren, Max Fiumara, Jason Latour, et Dave Stewart en couleurs.
Si on apprécie l’univers de Hellboy / B.P.R.D., ce second volume intégral s’annonce largement à la hauteur. C’est une épopée sombre où l’horreur et la destruction côtoient les questionnements intimes des héros, portés par un graphisme riche.un indispensable pour les fans de fantastique sombre et d’ambiance apocalyptique.
Un comics qui est dans mon top 3 tout genre confondu, tout simplement. Je pense que je n'aurai de cesse de le conseiller. L'univers est riche, le récit prenant, les personnages originaux et attachants et le tout est sublimé par de magnifiques dessins.
On pourra toujours discuter du fait de commencer une intégrale alors que la série n'est pas terminée, mais il n'empêche que Saga, c'est super bien. Il est donc possible de faire encore de la SF originale ! Une excellente lecture !
Nul besoin de représenter cette série, son énorme succès continuel depuis ses débuts suffit à en faire un monument du comics. Si vous ne la possédez pas encore, c'est l'occasion, dans un grand format !
Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, Clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marko, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de Clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos.
Un comics qui est dans mon top 3 tout genre confondu, tout simplement. Je pense que je n'aurai de cesse de le conseiller. L'univers est riche, le récit prenant, les personnages originaux et attachants et le tout est sublimé par de magnifiques dessins.
On pourra toujours discuter du fait de commencer une intégrale alors que la série n'est pas terminée, mais il n'empêche que Saga, c'est super bien. Il est donc possible de faire encore de la SF originale ! Une excellente lecture !
Nul besoin de représenter cette série, son énorme succès continuel depuis ses débuts suffit à en faire un monument du comics. Si vous ne la possédez pas encore, c'est l'occasion, dans un grand format !
Un classique du genre, tout simplement. Si vous ne connaissez pas, nous ne pouvons que vous le conseiller. Par contre, faites attention. Malgré les apparences, ce volume n'est pas un tome un mais plutôt la suite de Sunstone.
Quand on aime quelqu'un, on lui érige un sanctuaire dans son coeur. Un lieu où on dépose de bons souvenirs et des moments précieux. Anne est sur le point de retrouver cet endroit sacré saccagé, par celui à qui il était dédié. Quant à Ally et Alan, leur relation va se retrouver mise à rude épreuve alors que ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps, se transforme en obsession et menace de détruire tous les autres aspects de leur vie. Stjepan Sejic (Harleen, Fine Print) voit sur le long terme pour sa série Sunstone. Les 5 premiers tomes (centrés sur les personnages de Lisa et Ally) ont donné lieu à 3 intégrales. À partir du sixième volume, la série a un sous-titre : Mercy et se focalise sur Alan et Anne. Les tomes 6 à 8 sont ici compilés dans cette nouvelle intégrale (la quatrième de la série Sunstone et la première de la période Mercy donc).
Un classique du genre, tout simplement. Si vous ne connaissez pas, nous ne pouvons que vous le conseiller. Par contre, faites attention. Malgré les apparences, ce volume n'est pas un tome un mais plutôt la suite de Sunstone.
Un comics qui est entré dans la légende tant il est particulier. Lorsque l'on connait le contexte de création, le récit prend une toute autre dimension. Une sorte de poésie dark qui fait office d'exutoire. Oui, c'est assez unique. Et à ce titre, à défaut de l'acheter, il devrait être au moins lu.
The Crow est le récit d'un exorcisme, celui de la douleur intime de James O'Barr. C'est l'histoire d'Éric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Éric pour le ramener d'entre les morts...
Éric et Shelly sont follement amoureux et sur le point de se marier. Rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, jusqu'à ce soir d'horreur où ils sont arrêtés par un gang de truands. Éric reçoit une balle mortelle, qui lui laisse juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne. Un an après son décès, Éric revient parmi les vivants pour venger Shelly.
Un comics qui est entré dans la légende tant il est particulier. Lorsque l'on connait le contexte de création, le récit prend une toute autre dimension. Une sorte de poésie dark qui fait office d'exutoire. Oui, c'est assez unique. Et à ce titre, à défaut de l'acheter, il devrait être au moins lu.
Un principe assez sympa avec pas mal de suspense mais qui finit en eau de boudin. On te pose des règles pour finir par les envoyer balader au bout de 3-4 numéros, faisant passer la série pour une vaste blague. Pour ce qui est de la révélation finale, elle divisera sans doute tout autant.
Les dessins sont bons.
Nouvelle série Venom, qui reste la continuation de Venom War (qu’il vaut mieux avoir lu avant). Le mystère autour de l'identité de Venom fonctionne bien et la révélation est très inattendue pour le coup, proposant de nouvelles possibilités pour le personnage. Par contre, tout le monde ne risque pas d'y adhérer
L'humour est bien présent (Plus qu’au début du run d’Al Ewing), avec des blagues qui fonctionnent et qui marchent encore plus si on a lu le run de Zeb Wells sur Spider-Man. Les dessins sont bons, représentant bien l’aspect gluant du symbiote.
Al Ewing, Carlos Gomez
Quand Eddie Brock souhaite à nouveau fusionner avec Venom, lui et son fils Dylan s’affrontent en plein New York afin de déterminer qui en prendra le contrôle. Le symbiote fait finalement un tout autre choix, et nul ne sait avec qui il est désormais lié. Voilà que le nouveau Venom défie l’A.I.M. !
(Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 1-5, inédits)
Un principe assez sympa avec pas mal de suspense mais qui finit en eau de boudin. On te pose des règles pour finir par les envoyer balader au bout de 3-4 numéros, faisant passer la série pour une vaste blague. Pour ce qui est de la révélation finale, elle divisera sans doute tout autant.
Les dessins sont bons.
Nouvelle série Venom, qui reste la continuation de Venom War (qu’il vaut mieux avoir lu avant). Le mystère autour de l'identité de Venom fonctionne bien et la révélation est très inattendue pour le coup, proposant de nouvelles possibilités pour le personnage. Par contre, tout le monde ne risque pas d'y adhérer
L'humour est bien présent (Plus qu’au début du run d’Al Ewing), avec des blagues qui fonctionnent et qui marchent encore plus si on a lu le run de Zeb Wells sur Spider-Man. Les dessins sont bons, représentant bien l’aspect gluant du symbiote.
Nouvelle maxi-série signée Ram V qui se concentre sur les New Gods. Si le pitch de départ pouvait être intéressant : la mort d'un Dieu et ses répercussions, la série se sert entre plusieurs fils narratifs et les formats choisis n'aide vraiment pas. Chaque numéro contient une partie dans le présent dessinée par Evan Cagle et une dans le passé ou en narration de légende par un nouvel artiste à chaque numéro. Le souci c'est que Cagle prend du retard, ses parties sont de plsu en plus courtes et les récits "bonus" prennent de plus en plus de place. Je ne sais pas si cela passe mieux en relié mais c'est un peu compliqué à suivre.
Nouvelle série New Gods par les auteurs de Dawnrunner. Comme souvent, Ram V construit une grande fresque, et c'est par moment un peu difficile à suivre, mais ça fini toujours pas payer à un moment ou à un autre. Et les dessins de Cagle sont bien sûr superbes et un argument de vente à lui seul. Même si de nombreux artistes interviennent en renfort sur la série, avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec une cohérence narrative.
Le retour des New Gods par Ram V et Evan Cagle est un petit événement. Le scénario s'appuie sur la mort d'un personnage survenu dans JL Unlimited Tome 1 ce qui apporte une synergie entre les titres DC du moment qui fait plaisir à lire.
L’intrigue ne perd pas de temps, l'auteur sait écrire un récit mythologique (même si un peu pompeux dans l'écriture par moment), il y a de bons dialogues et un rythme qui donnent envie de connaître la suite. Il arrive à nous investir dans les personnages.
Les dessins d'Evan Cagle sont sublimes quand il s'agit de représenter des scènes épiques, c'est dommage qu'il ne reste pas si longtemps à chaque numéro, mais les dessinateurs invités sont tous très bons et bien utilisés.
Un dieu est mort, et les répercussions de son décès se font sentir dans tout l'univers, déclenchant un conflit intergalactique et réveillant les pouvoirs latents d'un mystérieux enfant sur Terre. Mais tout cela a été prophétisé par la Source et transmis sous forme d'images énigmatiques à son agent, Metron. Alors que ce dernier annonce aux habitants de Néo-Genesis et d'Apokolips leur funeste destin, les deux mondes sont plongés dans le chaos et la guerre. Sur Terre, Scott Free et Barda ne sont pas conscients du chaos qui s'annonce alors qu'ils sont accaparés par leur tâche la plus intimidante : devenir parents.
Contenu vo : The New Gods #1-6
Nouvelle maxi-série signée Ram V qui se concentre sur les New Gods. Si le pitch de départ pouvait être intéressant : la mort d'un Dieu et ses répercussions, la série se sert entre plusieurs fils narratifs et les formats choisis n'aide vraiment pas. Chaque numéro contient une partie dans le présent dessinée par Evan Cagle et une dans le passé ou en narration de légende par un nouvel artiste à chaque numéro. Le souci c'est que Cagle prend du retard, ses parties sont de plsu en plus courtes et les récits "bonus" prennent de plus en plus de place. Je ne sais pas si cela passe mieux en relié mais c'est un peu compliqué à suivre.
Nouvelle série New Gods par les auteurs de Dawnrunner. Comme souvent, Ram V construit une grande fresque, et c'est par moment un peu difficile à suivre, mais ça fini toujours pas payer à un moment ou à un autre. Et les dessins de Cagle sont bien sûr superbes et un argument de vente à lui seul. Même si de nombreux artistes interviennent en renfort sur la série, avec plus ou moins de réussite, mais toujours avec une cohérence narrative.
Le retour des New Gods par Ram V et Evan Cagle est un petit événement. Le scénario s'appuie sur la mort d'un personnage survenu dans JL Unlimited Tome 1 ce qui apporte une synergie entre les titres DC du moment qui fait plaisir à lire.
L’intrigue ne perd pas de temps, l'auteur sait écrire un récit mythologique (même si un peu pompeux dans l'écriture par moment), il y a de bons dialogues et un rythme qui donnent envie de connaître la suite. Il arrive à nous investir dans les personnages.
Les dessins d'Evan Cagle sont sublimes quand il s'agit de représenter des scènes épiques, c'est dommage qu'il ne reste pas si longtemps à chaque numéro, mais les dessinateurs invités sont tous très bons et bien utilisés.
On entre dans le climax du run de Fabian Nicieza sur l’équipe. Le fil rouge avec Night Trasher arrive à son terme, on a des révélations où les personnages vont évoluer. L'auteur écrit toujours aussi bien les relations entre personnages, et les situations sont traité avec sérieux quand il le faut.
On profite toujours des dessins réussis de Mark Bagley. Un nouveau volume plus court, mais toujours aussi bon à lire.
Fabian Nicieza, Mark Bagley, Darick Robertson
Le Spectre Noir a un plan pour faire porter le chapeau de ses crimes à Moon Knight… arrivera-t-il à ses fins ? Marc Spector doit faire face à de nombreuses menaces, aussi bien anciennes que nouvelles, mais son plus grand défi risque d'être son combat contre Jack Russell, le Loup-Garou !
(Contient les épisodes US New Warriors (1990) 21-26 et Annual 2, Amazing Spider-Man Annual 26, Spectacular Spider-Man Annual 12 et Web of Spider-Man Annual 8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1, Spécial Strange 87-89 et inédit)
On entre dans le climax du run de Fabian Nicieza sur l’équipe. Le fil rouge avec Night Trasher arrive à son terme, on a des révélations où les personnages vont évoluer. L'auteur écrit toujours aussi bien les relations entre personnages, et les situations sont traité avec sérieux quand il le faut.
On profite toujours des dessins réussis de Mark Bagley. Un nouveau volume plus court, mais toujours aussi bon à lire.
Cette intégrale regroupe l'ensemble de l'histoire du phénix noir. Elle suit la transformation tragique de Jean Grey, membre des X-Men, qui devient une entité cosmique quasi divine : le Phénix, puis le Phénix Noir, une force incontrôlable de destruction.
Histoire compliquée au premier abord elle reste une pierre angulaire de l'histoire des X-Men, tant par la richesse de ses personnages que par ses enjeux dramatiques. C’est une lecture incontournable pour tout fan des X-Men et cela va vous réconcilier avec l'histoire après un portage cinématographique désastreux.
Chris Claremont, John Byrne
Le Club des Damnés attaque ! Et quand le Cerveau s'en mêle, cela pourrait avoir de graves conséquences pour la psyché de Jean Grey… L'heure du Phénix Noir est venue, dans une saga mémorable dont les conséquences seront nombreuses pour l'équipe !
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1962) 129-140 et Annual 4, nouvelle édition)
Cette intégrale regroupe l'ensemble de l'histoire du phénix noir. Elle suit la transformation tragique de Jean Grey, membre des X-Men, qui devient une entité cosmique quasi divine : le Phénix, puis le Phénix Noir, une force incontrôlable de destruction.
Histoire compliquée au premier abord elle reste une pierre angulaire de l'histoire des X-Men, tant par la richesse de ses personnages que par ses enjeux dramatiques. C’est une lecture incontournable pour tout fan des X-Men et cela va vous réconcilier avec l'histoire après un portage cinématographique désastreux.
Un très gros Omnibus pour l'autre pépite de la gamme 2099 : Doom 2099 ! On y suit un Doom amnésique, qui va chercher à retrouver sa puissance. Le pitch de base est très intéressant, notamment de suivre un vilain qui doit s’adapter à ce nouveau monde. La série permet de voir l'état de l'univers Marvel en l'an 2099, c'est passionnant même si certains aspects futuristes font daté.
Le mystère de l'identité autour de Doom est très bien construisit, mais passé le numéro 25 la série se perd un peu et proposera des épisodes plus décevants. Pour les épisodes sur les Fantastic Four, je ne les ai pas lus donc je n'ai pas d'avis.
Pour le coup, c’est pour la série Doom 2099 que je conseillerais d'acheter cet Omnibus.
John Francis Moore, Warren Ellis, Pat Broderick, Matt Ryan…
Le Docteur Fatalis voit son destin basculer lorsqu’une brèche temporelle le projette un siècle dans le futur. En 2099, son royaume est en ruine : son château est abandonné et son nom oublié. Vaincu et défiguré par le cyborg Tiger Wylde, Victor Von Fatalis est déterminé à reconquérir son domaine… puis le monde entier !
(Contient les épisodes US Doom 2099 (1993) 1-444, Fantastic Four 2099 (1996) 1-8, Fantastic Four (1961) 413, 2099 A.D. Apocalipse (1995) 1 et 2099 Unlimited (1993) 5-8 et 2099 A.D. Genesis (1995) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN 2099, LES VILAINS DE MARVEL 3, 2099 2-10, 12-18, 20—30, 31-45, SILVER SURFER 12 et inédits)
Un très gros Omnibus pour l'autre pépite de la gamme 2099 : Doom 2099 ! On y suit un Doom amnésique, qui va chercher à retrouver sa puissance. Le pitch de base est très intéressant, notamment de suivre un vilain qui doit s’adapter à ce nouveau monde. La série permet de voir l'état de l'univers Marvel en l'an 2099, c'est passionnant même si certains aspects futuristes font daté.
Le mystère de l'identité autour de Doom est très bien construisit, mais passé le numéro 25 la série se perd un peu et proposera des épisodes plus décevants. Pour les épisodes sur les Fantastic Four, je ne les ai pas lus donc je n'ai pas d'avis.
Pour le coup, c’est pour la série Doom 2099 que je conseillerais d'acheter cet Omnibus.
Quand Marvel a récupéré la licence Star Wars pour les comics, il a proposé cette série. Je ne sais pas ce qu'elle vaut sur le long terme, mais ce premier album est une réussite. A la fois fidèle aux vieux films, tout en racontant de nouvelles histoires. Je recommande pour ceux qui regrettent l'ambiance des premiers films.
Jason Aaron, John Cassaday
Nous sommes au lendemain de la grande victoire de l'Alliance Rebelle sur l'Empire : Luke Skywalker a rallié les Rebelles et l'Étoile de la Mort a été détruite. Mais le jeune fermier de Tatooine est encore loin d'être un Jedi et l'Empire est loin d'être battu !
(Contient les épisodes US Star Wars (2015) 1-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : STAR WARS 1)
Quand Marvel a récupéré la licence Star Wars pour les comics, il a proposé cette série. Je ne sais pas ce qu'elle vaut sur le long terme, mais ce premier album est une réussite. A la fois fidèle aux vieux films, tout en racontant de nouvelles histoires. Je recommande pour ceux qui regrettent l'ambiance des premiers films.
C’est au tour de Star Wars de rentrer dans la collection poche de Panini Comics. C’est l’occasion d’avoir à petit prix l’excellente série Dark Vador de Kieron Gillen où l’auteur décortique le personnage et fait le pont entre l’épisode 4 et 5 avec efficacité. Les personnages secondaires sont bien écrits et les histoires captivantes à suivre.
Le plus gros bémol, ce sont les dessins de Salvador Larroca qui ne sont pas toujours réussis, surtout aux niveaux des visages. Néanmoins, ça reste mieux comparé à ses dessins plus récents. Un immanquable pour les fans Star Wars.
Kieron Gillen, Salvador Larroca
Dark Vador est le bras droit de l'Empereur, il est également l'un des survivants de la plus grande défaite de l'Empire : la destruction de l'Étoile de la Mort par l'Alliance Rebelle. Sa position fragilisée, il est temps pour le Seigneur Noir des Sith de démontrer toute la puissance qui réside en lui.
(Contient les épisodes US Darth Vader (2015) 1-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR 1)
C’est au tour de Star Wars de rentrer dans la collection poche de Panini Comics. C’est l’occasion d’avoir à petit prix l’excellente série Dark Vador de Kieron Gillen où l’auteur décortique le personnage et fait le pont entre l’épisode 4 et 5 avec efficacité. Les personnages secondaires sont bien écrits et les histoires captivantes à suivre.
Le plus gros bémol, ce sont les dessins de Salvador Larroca qui ne sont pas toujours réussis, surtout aux niveaux des visages. Néanmoins, ça reste mieux comparé à ses dessins plus récents. Un immanquable pour les fans Star Wars.
Ce mois-ci, quatre éditeurs sont présents !
10 ans ! Ça fait vieux
L'Avis de la rédaction (1)
Uraphire Staff MDCU
il y a 5 jours
Dernier tome pour une série qui aurait mérité de durer plus longtemps. On retrouve le talent habituel d’Al Ewing sur la continuité, les personnages et l’univers d’Arakko superbement exploité. La réintroduction de Genesis apporte un nouveau regard sur les mutants d’Arakko et offre des réflexions très intéressantes.
À noter la très bonne idée d’avoir inséré Resurrection Of Magneto qui sert de continuation aux intrigues de X-men Red et propose une très bonne écriture des personnages de Magneto et Storm. Les vedettes d'Ewing pendant cette période. Ce volume est accompagné par des dessinateurs efficaces qui représentent bien les scènes d'action comme Yıldıray Çınar.
Finalement, encore une très bonne série qui se termine pour les mutants. Avant une nouvelle ère qui s’annonce peu passionnante.