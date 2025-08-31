Meilleures ventes comics BD Fugue aoÃ»t 2025

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités du mois d'août, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Pour ce mois-ci, nous avons plutôt un bon équilibre avec pas moins de quatre éditeurs représentés.

N'oubliez pas qu'il est possible de soutenir MDCU et notre partenaire la librairie indépendante BDFugue en faisant vos achats de comics en passant par nous. Le lien de chaque livre a été ajouté à la fin de chaque description.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025 (précommande)

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

Le titre est disponible ici.

Planetary (Nomad) Tome 3 :

Les auteurs : Warren Ellis et John Cassaday

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 22 août 2025

Prix : 10.90 euros.

La quête de l'équipe de Planetary pour comprendre les secrets de l'histoire du XXe siècle touche enfin à sa fin ! Lorsqu'un gigantesque objet spatial apparaît dans l'orbite terrestre, l'équipe d'Elijah Snow se lance dans une traque acharnée du membre le plus énigmatique des Four : Jacob Greene. Petit à petit, les vérités longtemps dissimulées apparaissent dans un final spectaculaire où les convictions d'Elijah Snow et le destin de l'humanité risquent d'être modifiées à jamais...

Le titre est disponible ici.

The boys (poche) tome 7 - Chère Becky

Les auteurs : Garth Ennis et Russ Braun

Editeur : Panini Comics

Date de sortie : le 20 août 2025

Prix : 7.99 euros.

Douze ans après la fin de The Boys, Hughie retourne en Écosse afin d'épouser Annie entouré de ses proches. Mais son bonheur est menacé lorsqu'un étrange document refait surface, réveillant des secrets bien enfouis et risquant de tout gâcher. Ignorant une part essentielle du passé de ses anciens équipiers, Hughie va enfin découvrir la vérité... qu'il le veuille ou non. Alors que la série The Boys de Garth Ennis connaît un succès retentissant grâce à son adaptation sur Amazon Prime, l'auteur retrouve Russ Braun, qui avait pris la relève de Darick Robertson sur la série originale. Ensemble, ils livrent un épisode final sous forme d'épilogue, situé douze ans après les événements de la saga.

Le titre est disponible ici.

Lady Mechanika tome 8

Les auteurs : Joe Benitez (Dessin, Scénario) | M. M. Chen (Scénario) | Martin Montiel (Dessin)

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 25 octobre 2023

Prix : 15.50 euros.

Mais qui est la véritable Lady Mechanika ? Une série de meurtres frappe la ville. L'inspecteur Singh commence à douter alors que son enquête le mène tout droit sur le palier de Lady Mechanika. Est-elle bien celle qu'elle prétend, une héroïne combattant le crime ? Ou une tueuse de sang-froid ? Découvrez le nouvel arc de la série à succès de Joe Benitez et véritable best-seller de Glénat Comics ! Action, magie, steampunk et dessins splendides sont toujours au rendez-vous de cette nouvelle aventure qui se teinte cette fois-ci d'un soupçon de polar...

Le titre est disponible ici.

Les Tortues Ninja - TMNT tome 1 - Retour à New York

Les auteurs : Jason Aaron | Cliff Chiang | Mathieu Auverdin

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 19,95 euros.

Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers !

Le titre est disponible ici.