[VF] Sorties Comics de septembre 2025

Fredrick Wertham était un psychiatre vilipendé par les amateurs de pop culture et de BD en particulier, à la suite d'une campagne très agressive menée contre les comics dans les années 1950. Schechter & Powell enquêtent et et relatent son parcours.
Cet ultra-conservateur est l'auteur de Seduction of the Innocent, un ouvrage dans lequel il dénonce l'influence néfaste de la BD sur le comportement des enfants, ce qui amena la création du Comics Code Authority (comité d'auto-censure). Aujourd'hui reconnu comme un fanatique, qui cherchait à assurer son auto-promotion, il fut paradoxalement plutôt progressiste en ouvrant par exemple une clinique pour les défavorisés à Harlem.
Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu.
L'invasion des USA par des monstres s'amplifie ! La société s'effondre et Liz Sherman se joint au combat, alors que les nazis cherchent à ramener Raspoutine pour terminer ce qu'il a commencé lorsqu'il a invoqué Hellboy pour la première fois !
Kelly Thompson, Guruhiru
Jeff vit chez Kate Bishop et parcourt l’univers Marvel avec ses petites pattes et ses grandes dents. Il a beau être un requin, il est sûrement le plus mignon et le plus gentil d’entre eux. Retrouvez ce personnage attachant dans de courtes histoires pour petits et grands !
(Contient les épisodes US It's Jeff (2023) 1, It's Jeff: Jeff-Verse (2023) 1, Extreme Venomverse (2023) 5 (I), et Venom War: It's Jeff (2024) 1, précédemment publiés dans SUMMER OF SYMBIOTES 2 et inédits)
Gail Simone, Eve Ewing, Javier Garron, Carmen Carnero…
Charles Xavier s'est évadé. Comment réagiront Cyclope, Tornade et ses autres élèves ? Emma Frost et Kitty Pryde voient Axo s’éloigner du groupe. Wolverine en apprend davantage sur l’adamantine, le métal qui pourrait provoquer sa mort. Le Phénix doit se métamorphoser à nouveau. Alors que Fatalis étend sa domination, Angel revient à la tête de X-Factor.
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (2024) 11, NYX (2024) 9, Exceptional X-Men (2024) 7, Storm (2024) 6, Wolverine (2024) 7, X-Factor (2024) 7 et Phoenix (2024) 9, inédits)
Jason Latour, Robbi Rodriguez
La vie de Gwen Stacy change irrévocablement lorsqu’elle s’unit au symbiote Venom de son univers. Dès lors, elle devient Gwenom ! Quelles conséquences cette mutation aura-t-elle sur son accord avec Matt Murdock, le caïd du crime ? Et avec son père ? Et avec… les Osborn ?
(Contient les épisodes Spider-Gwen (2015 II) 24-34, précédemment publiés dans MARVEL HEROES 6-7, LES ICONES DE MARVEL 2 et inédits)
Le cirque arrive en ville ! Acrobates, cracheurs de feu, clowns et autres artistes attendent les spectateurs. Bien évidemment, Peter Parker couvre l’événement pour le Daily Bugle. Mais son sens de l’araignée l’alerte d’un danger et c’est au tour de Spider-Man de faire son entrée…
(Contient les épisodes US Marvel Adventures Spider-Man (2005) 25-26, 42 et 52, précédemment publiés dans LES FANTASTIQUES AVENTURES DE SPIDER-MAN 6, ULTIMATE SPIDER-MAN MAG 4 et SPIDER-MAN MAGAZINE (V2) 7)
Odin apparaît dans la Tour des Avengers à la recherche de Thor. Les plus grands héros de la Terre se lancent dès lors à la recherche d’un fils rebelle qui ne semble pas disposé à se montrer. Or, l’équipe et le Père de Tout ne sont pas les seuls à le chercher…
(Contient les épisodes US Marvel Adventures Avengers (2006) 27-30, inédits)
Il existe une zone de l’océan Atlantique où les avions et les navires disparaissent avec tous leurs passagers à bord. Dans ce lieu se trouve une île fantastique, mystérieuse et inexplorée, épargnée par le temps et la civilisation. C’est ici que vit Bermude, une jeune fille de 16 ans habituée à lutter contre les dinosaures, les pirates et les menaces venues d’ailleurs, et qui se cache dans la végétation luxuriante. Mais lorsqu’un autre enfant s’échoue sur le rivage, Bermude se trouve confrontée au plus grand défi de sa vie : une dangereuse mission de sauvetage qui pourrait bien lui être fatale.
Un récit d’aventure signé par John Layman, scénariste de Chew et l’artiste Nick Bradshaw à qui l’on doit les planches des séries Wolverine and the X-Men, Astonishing Spider-Man et Danger Girl.
Ce volume de la série Hellspawn est constitué de récits épuisés ou jamais publiés en album, qui ont comme point commun de proposer une approche visuelle en dehors des canons graphiques habituels de l'univers Spawn.
Hellspawn - Intégrale T02 réédite Spawn - Simonie et Spawn - Les Architectes de la peur, deux récits réalisés par des auteurs français. Il propose également Spawn - Le Livre des morts, ainsi que l'album Spawn - De sang et d'ombres illustré par Ashley Wood, ce qui en fait le parfait complément au premier volume et permet de rééditer des histoires épuisées depuis plusieurs années, réclamées par les fans de Spawn.
Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s’affrontent des bandes d’ados ne voulant surtout pas grandir !
Sid, enceinte, a quitté sa bande. Elle est persuadée que la carte que Slug lui a remise va la mener à la Ville, sorte d’Eldorado dont personne ne sait s’il existe vraiment. En chemin, elle abandonne ses croyances et rencontre des êtres très différents qui, sous des dehors d’abord affectueux, convoitent en réalité sa précieuse carte. Ballotée entre d’inquiétants aînés et de mystérieux étrangers, elle poursuit sa route, tandis que ses amis, partis à sa recherche, affrontent d’autres épreuves. Ce groupe de jeunes perdus dans les ruines de l'Amérique nous rappelle qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches !
Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham
France occupée, 1944. Alors que le sergent Sal Romero s’apprête à être parachuté derrière les lignes ennemies, l’avion qui le transporte est abattu. Seul survivant, il est torturé puis laissé pour mort, pendu à un arbre. C’est là que Zarathos, l’Esprit de la Vengeance, lui fait une offre…
(Contient les épisodes US Hellhunters (2024) 1-5, inédits)
Al Ewing, Carlos Gomez
Quand Eddie Brock souhaite à nouveau fusionner avec Venom, lui et son fils Dylan s’affrontent en plein New York afin de déterminer qui en prendra le contrôle. Le symbiote fait finalement un tout autre choix, et nul ne sait avec qui il est désormais lié. Voilà que le nouveau Venom défie l’A.I.M. !
(Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 1-5, inédits)
Saladin Ahmed, Aaron Kuder
Alors que les péchés capitaux s’en prennent aux proches de Daredevil, Foggy Nelson se retrouve possédé par l’orgueil. Matt Murdock, qui a renoncé à ses fonctions de prêtre et n’est plus en mesure d’exorciser son ami, demande alors l’aide de Miss Hulk…
(Contient les épisodes US Daredevil (2023) 16-19 et Laura Kinney: Wolverine (2024) 2-3, précédemment publiés dans X-MEN 12 et 15 et inédits)
Kieron Gillen, Lucas Werneck, Juan Jose Ryp
Monsieur Sinistre a tenté de prendre le contrôle de l’existence mutante, en vain. Ses machinations ont pourtant laissé des traces, et trois clones de Nathaniel Essex se tiennent prêts à agir. Le destin d’Arakko et de Krakoa réside désormais entre les mains de Tornade.
(Contient les épisodes US Immortal X-Men (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Sinister Four (2023) et X-Men Forever (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 5-7)
Al Ewing, Jacopo Camagni, Yildiray Cinar
Les mutants d'Arakko se remettent des terribles événements advenus il y a peu. Tornade entame une nouvelle histoire d’amour et Charles Xavier exige des réponses concernant la mort de Magnéto. D’autre part, le dernier soldat de l'Épée Blanche se présente pour prévenir les Arakkii du danger qui les guette !
(Contient les épisodes US X-Men Red (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Heralds of Apocalypse et Resurrection of Magneto (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 2 et 4-6)
En route pour un voyage passionnant vers une version de l'Enfer tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un lieu conçu pour donner de l'espoir aux gens, afin que le diable puisse les torturer, encore et encore. Cette fois, l'enfer est un CASINO !
Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs ÂMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes.
Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s’est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu’il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l’épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ?
The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d’entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations.
Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.
Contenu vo : Batman: Dark Patterns #4-6
Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?
Contenu vo : The Seasons #1-4
Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes !
Contenu vo : The Sacrificers #12-15
Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !
Contenu vo : Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13
Lorsqu'il était adolescent, Clark Kent a rejoint la Légion des Super-Héros, un groupe de jeunes justiciers venus du 31e siècle. Mais aujourd'hui, Superman est contacté par ces derniers pour sauver leur futur désormais dystopique. L'Homme d'Acier arrivera-t-il à remettre sur le droit chemin une humanité désabusée sous la coupe d'une Ligue de Justice xénophobe ?
Contenu vo : Action Comics #858-864 & Final Crisis: Legion of Three Worlds #1-5.
Fabian Nicieza, Mark Bagley, Darick Robertson
Le Spectre Noir a un plan pour faire porter le chapeau de ses crimes à Moon Knight… arrivera-t-il à ses fins ? Marc Spector doit faire face à de nombreuses menaces, aussi bien anciennes que nouvelles, mais son plus grand défi risque d'être son combat contre Jack Russell, le Loup-Garou !
(Contient les épisodes US New Warriors (1990) 21-26 et Annual 2, Amazing Spider-Man Annual 26, Spectacular Spider-Man Annual 12 et Web of Spider-Man Annual 8, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN PAR MICHELINIE & BAGLEY 1, Spécial Strange 87-89 et inédit)
Louise Simonson, Bret Blevins, Jon Bogadnove
Les temps sont durs pour les Nouveaux Mutants qui ont récemment perdu leur ami Cypher. Est-ce au tour de Magie de tomber ? Les forces des Limbes ont déferlé sur New York et pour la sorcière mutante, il va être compliqué de ne pas céder à son côté démoniaque.
(Contient les épisodes US New Mutants (1983) 55-66 et X-Terminators (1988) 1-4, précédemment publiés dans Titans 121-132 et inédits)
Donny Cates, Tradd Moore
En tentant de sauver ses alliés d’un trou noir créé par l’Ordre Noir de Thanos, le Silver Surfer se retrouve projeté des milliards d’années dans le passé. L’ancien héraut de Galactus évolue dès lors au milieu d’une obscurité qui semble sans fin, jusqu’à ce qu’il repère une planète isolée.
(Contient les épisodes US Silver Surfer: Black (2019) 1-5, précédemment publiés dans 100% MARVEL : SILVER SURFER - BLACK)
Avant de mourir, le Docteur Strange a confié à sa femme Cléa la défense magique de la Terre et le titre de Sorcier Suprême. Puis, au-delà de la mort, ils ont affronté ensemble les terroristes mystiques du Cartel du Blasphême ainsi que des super-héros disparus transformés en zombies. Maintenant que sa dette avec la Mort est réglée, Stephen peut enfin rentrer chez lui, au Sanctuaire Sacré, auprès de son épouse, de son ami Wong et de son chien fantôme Bats. Mais le monde qu'il retrouve a bien changé. Partout, menaces magiques, cauchemars et attaques de vampires se multiplient... Après l'album de début d'année qui regroupait la série dédiée à Cléa, nous réunissons ici les 18 épisodes de la dernière série consacrée au personnage.
Steve Englehart, Stan Lee, Ron Lim, Keith Pollard
Le Silver Surfer a été manipulé pour s'impliquer dans le conflit opposant les Krees et les Skrulls, et voilà que sa planète natale, Zenn-La, se retrouve une cible ! Quant à Shalla-Bal, elle découvre qu'un des deux camps abrite un traître !
(Contient les épisodes US Silver Surfer (1987) 24-33 et Silver Surfer: The Enslavers GN (1990), précédemment publiés dans Nova 146-155 et inédit)
Jo Duffy, Dennis O'Neil, Kerry Gammil, Denys Cowan
C'est l'escalade ! Quand Danny Rand est gravement tabassé par Warhawk, Luke Cage disjoncte, bien décidé à venger son ami. Mais il n'est pas le seul à vouloir régler ses comptes : Dents de Sabre et Constrictor veulent s'en prendre aux proches d'Iron Fist et Power Man ! Où cela s'arrêtera-t-il ?
(Contient les épisodes US Power Man & Iron Fist (1974) 77-89 et Daredevil (1964) 178, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER et inédits)
Chris Claremont, John Byrne
Le Club des Damnés attaque ! Et quand le Cerveau s'en mêle, cela pourrait avoir de graves conséquences pour la psyché de Jean Grey… L'heure du Phénix Noir est venue, dans une saga mémorable dont les conséquences seront nombreuses pour l'équipe !
(Contient les épisodes US Uncanny X-Men (1962) 129-140 et Annual 4, nouvelle édition)
Brian Azzarello retrouve Eduardo Risso, son collaborateur sur 100 Bullets, pour une quête violente et sauvage où les trois personnages principaux tentent de sauver ce qui reste de leur famille. Des flingues, de la vengeance... Et encore des flingues.
Le Far West de la fin du XIXe siècle. Trois enfants traversent la frontière sauvage du Texas pour secourir leur mère, kidnappée par une impitoyable troupe de hors-la-loi, qui ont aussi assassiné leur père, le pasteur du village. Tout au long de leur voyage, nos héros vont affronter l'hostilité d'une nature impitoyable, des animaux mortels, des chasseurs de primes sans foi ni loi et bien pire encore...
Au commencement, il n'y avait rien.
Puis vint la vie, et le cycle de la violence s'amorça.
Alors, depuis les profondeurs de l'océan, une puissante demi-déesse émergea pour enseigner un langage de paix.
La civilisation pris racine et les champions de l'ordre régnèrent.
Mais le chaos des origines avait son propre champion.
Par le créateur visionnaire Jesse Lonergan ( Arca, ou la nouvelle Eden ) voici Drome , une cosmogonie mythologique pour l'ère moderne.
Mercenaire usé par une vie passée à frôler de trop près la mort au sein des Fear Agents, Heath Houston trouve son unique réconfort dans le fond des bouteilles de whisky qu'il sème d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais quand un complot d'extraterrestres vise à détruire l'Humanité, le dernier des Texans doit faire un choix : trinquer à la mort de son espèce ou sortir de sa dépression et tout faire pour la sauver !
Contenu vo : Fear Agent 20th Anniversary Edition vol.1 (Fear Agent #1-11 + Fear Agent - The Last Goodbye #1-4)
Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, Clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marko, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de Clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos.
Sam et Duncan LaMarr aiment leur fille de six ans, Penny, plus que tout au monde. Mais il y a six mois, elle a été enlevée par la Cascade, une force maléfique qu'ils comprennent à peine. Sam et Duncan doivent maintenant embarquer dans une quête épique aux frontières de la réalité et se battre aux côtés des êtres magiques que Penny chérissait pour tenter de la récupérer et de la ramener dans notre monde... avant qu'elle ne disparaisse à jamais.
Contenu vo : The Moon is following Us #1-10
Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe petite amie, un chien attachant et le poste le plus en vue de Mars, celui de présentateur météo. Son quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui raya dix-huit milliards d'individus de la surface de la Terre. Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross... si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête.
Contenu vo : The Weatherman Volumes 1-3
Après Maison Atréides, et Maison Harkonnen, voici la dernière trilogie pour découvrir les origines de DUNE.
Complots, traîtrises et coups d’États sont légion dans un empire galactique féodal où s’affrontent des dynasties vassales. Chaque grande maison dispose ses pièces sur cet échiquier géant : les Corrino continuent les préparatifs de leur guerre commerciale en mettant au point un substitut à l’épice, les Harkonnen avides de puissance pressurent les Fremen sur Arrakis, tandis que les Atréides et les Vernius sont en route pour Ix. Mais un grand péril demeure, sous les yeux vigilants des Bene Gesserit, dame Jessica est sur le point d’accoucher…
Brian Herbert et Kevin J. Anderson, adaptent le dernier chapitre préquel de leurs saga à succès, Avant Dune, avec l’artiste Simone Ragazzoni (Robotech: Rick Hunter) et Andrea Scalmazzi en roman graphique.
Quand on aime quelqu'un, on lui érige un sanctuaire dans son coeur. Un lieu où on dépose de bons souvenirs et des moments précieux. Anne est sur le point de retrouver cet endroit sacré saccagé, par celui à qui il était dédié. Quant à Ally et Alan, leur relation va se retrouver mise à rude épreuve alors que ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps, se transforme en obsession et menace de détruire tous les autres aspects de leur vie. Stjepan Sejic (Harleen, Fine Print) voit sur le long terme pour sa série Sunstone. Les 5 premiers tomes (centrés sur les personnages de Lisa et Ally) ont donné lieu à 3 intégrales. À partir du sixième volume, la série a un sous-titre : Mercy et se focalise sur Alan et Anne. Les tomes 6 à 8 sont ici compilés dans cette nouvelle intégrale (la quatrième de la série Sunstone et la première de la période Mercy donc).
Jim Zub, Doug Braithwaite
Dans la fleur de l’âge, Conan et Bêlit mènent une vie de décadence et de débauche. Exposant leurs richesses avec ostentation, ils attirent bientôt l’attention de voleurs intrépides et d’agents de la Stygie, en mission obscure pour leur dieu-serpent !
(Contient les épisodes US Conan: The Barbarian (2023) 17-20, inédits)
Alex Segura, Leonard Kirk, Jethro Morales
Malgré son apparente défaite, le Grand Moff Adelhard représente toujours une menace pour la Nouvelle République. De leur côté, la Princesse Leia Organa, Luke Skywalker et Han Solo se réunissent enfin pour affronter le pire des dangers : l’assaut final des forces impériales sur Jakku…
(Contient les épisodes US Star Wars – The Battle of Jakku: Last Stand (2024) 1-4, inédits)
Jason Aaron, John Cassaday
Nous sommes au lendemain de la grande victoire de l'Alliance Rebelle sur l'Empire : Luke Skywalker a rallié les Rebelles et l'Étoile de la Mort a été détruite. Mais le jeune fermier de Tatooine est encore loin d'être un Jedi et l'Empire est loin d'être battu !
(Contient les épisodes US Star Wars (2015) 1-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : STAR WARS 1)
Kieron Gillen, Salvador Larroca
Dark Vador est le bras droit de l'Empereur, il est également l'un des survivants de la plus grande défaite de l'Empire : la destruction de l'Étoile de la Mort par l'Alliance Rebelle. Sa position fragilisée, il est temps pour le Seigneur Noir des Sith de démontrer toute la puissance qui réside en lui.
(Contient les épisodes US Darth Vader (2015) 1-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR 1)
Kieron Gillen, Jason Aaron, Mike Deodato, Salvador Larroca
Dark Vador a été piégé par les Rebelles. Son vaisseau abattu, il se retrouve désormais le seul impérial sur Vrogas Vas. Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca se lancent à sa poursuite dans un affrontement sans merci. Face à tous, Vador peut-il espérer l'emporter ?
(Contient les épisodes US Darth Vader (2015) 13-15 et Annual 1, Star Wars (2015) 13-14 et Annual 1 et Star Wars: Vader Down (2015), précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : VADOR ABATTU)
Christopher Priest, John Buscema
Chasses aux trésors, monstres terrifiants et créatures fantastiques : Conan le Barbare repart à l’aventure, cette fois aux côtés du Capitaine Delmurio et de la séduisante Tetra. Plongez dans ces récits palpitants des années 80, où le Cimmérien affronte de nouveaux dangers !
(Contient les épisodes US Conan the Barbarian (1970) 172-178 et Annual 10-11, précédemment publiés dans Super Conan 19-22 et inédits)
Daniel José Older, Alyssa Wong, Paris Alleyne, Valeria Favoccia…
Le Chevalier Jedi Qort se prépare à un conflit sur Eriadu, l'enquêteur Jedi Emerick Caphtor recherche les origines des Sans-noms avec l’aide d’un allié inattendu, et la chasseuse de monstres Ty Yorrick traque les Nihil sur Dalna, une planète ravagée.
(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures – Dispatches from the Occlusion Zone (2024) 1-4, inédits)
Cullen Bunn, Jeremy Barlow, Luke Ross, Juan Frigeri
La trajectoire de Dark Maul est singulière dans la Galaxie. Passé d'élève de Palpatine (et premier Sith rencontré par les Jedi depuis des siècles) à chef d’un empire criminel, le Dathomirien a tout connu. Découvrez-le dans ce magnifique volume.
(Contient les épisodes US Star Wars: Darth Maul (2017) 1-5, Star Wars: Darth Maul – Son of Dathomir (2014) 1-4 et Star Wars: Age of Republic – Darth Maul (2019) 1, précédemment publiés dans STAR WARS – L'ÉQUILIBRE DANS LA FORCE 4, Star Wars – Histoires Galactiques 4 et Deluxe : L'ere de la République)
John Francis Moore, Warren Ellis, Pat Broderick, Matt Ryan…
Le Docteur Fatalis voit son destin basculer lorsqu’une brèche temporelle le projette un siècle dans le futur. En 2099, son royaume est en ruine : son château est abandonné et son nom oublié. Vaincu et défiguré par le cyborg Tiger Wylde, Victor Von Fatalis est déterminé à reconquérir son domaine… puis le monde entier !
(Contient les épisodes US Doom 2099 (1993) 1-444, Fantastic Four 2099 (1996) 1-8, Fantastic Four (1961) 413, 2099 A.D. Apocalipse (1995) 1 et 2099 Unlimited (1993) 5-8 et 2099 A.D. Genesis (1995) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN 2099, LES VILAINS DE MARVEL 3, 2099 2-10, 12-18, 20—30, 31-45, SILVER SURFER 12 et inédits)
The Crow est le récit d'un exorcisme, celui de la douleur intime de James O'Barr. C'est l'histoire d'Éric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Éric pour le ramener d'entre les morts...
Éric et Shelly sont follement amoureux et sur le point de se marier. Rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, jusqu'à ce soir d'horreur où ils sont arrêtés par un gang de truands. Éric reçoit une balle mortelle, qui lui laisse juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne. Un an après son décès, Éric revient parmi les vivants pour venger Shelly.
Après RUMBLE et BPRD L'ENFER SUR TERRE, James Harren revient pour ce 2e volet de sa série ULTRAMEGA et prouve qu'il est également un incroyable auteur complet !
Un fléau cosmique s'est propagé, transformant les gens ordinaires en kaiju hyper-violents et monstrueux. Seuls les UltraMegas, trois individus dotés de pouvoirs incroyables, peuvent faire front face à cette déferlante de destruction. Leurs batailles détruisent des villes et sèment une horreur indicible dans leur sillage. Mais est-ce une guerre qu'ils peuvent gagner?
La sérénité de l'île de Themyscira est compromise. Au moment où la cohésion des Amazones est mise à l'épreuve par la grossesse de l'une des leurs, elles doivent également faire face à une requête pour le moins surprenante : Harley Quinn, ex-compagne du sinistre Joker, craint pour sa vie et demande asile et protection auprès des soeurs guerrières. La sororité survivra-t-elle à cette double crise ? Et quel sera le rôle de Wonder Woman dans sa résolution ?
Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.
Contenu vo : Batman #160
New York. Huit amis réunis autour d'un verre échangent vivement sur l'actualité, les décisions prises par les puissants de ce monde et les rumeurs plus ou moins complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses spéculations, les plus optimistes comme les plus alarmistes, sans se douter que le danger n'est désormais plus une crainte abstraite, mais bien un danger imminent venu frapper sur leur sol. L'apocalypse, c'est pour maintenant.
Contenu vo : The War in Hello Darkness #1-6 & 8
Un dieu est mort, et les répercussions de son décès se font sentir dans tout l'univers, déclenchant un conflit intergalactique et réveillant les pouvoirs latents d'un mystérieux enfant sur Terre. Mais tout cela a été prophétisé par la Source et transmis sous forme d'images énigmatiques à son agent, Metron. Alors que ce dernier annonce aux habitants de Néo-Genesis et d'Apokolips leur funeste destin, les deux mondes sont plongés dans le chaos et la guerre. Sur Terre, Scott Free et Barda ne sont pas conscients du chaos qui s'annonce alors qu'ils sont accaparés par leur tâche la plus intimidante : devenir parents.
Contenu vo : The New Gods #1-6
