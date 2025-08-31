Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 35

Cette semaine : quatre Glénat et un Hi Comics

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Pour cette semaine, Panini disparait du classement et laisse sa place à Glénat qui nous fait une jolie contre-attaque à coup de Lady Mechanika. Idem pour Hi Comics qui prend la place d'Urban Comics.

Lady Mechanika tome 5

Les auteurs : Joe Benitez (Dessin, Scénario) | M. M. Chen (Scénario) | Martin Montiel (Dessin)

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 17 octobre 2018

Prix : 15.50 euros.

Mais qui est la véritable Lady Mechanika ? Une série de meurtres frappe la ville. L'inspecteur Singh commence à douter alors que son enquête le mène tout droit sur le palier de Lady Mechanika. Est-elle bien celle qu'elle prétend, une héroïne combattant le crime ? Ou une tueuse de sang-froid ? Découvrez le nouvel arc de la série à succès de Joe Benitez et véritable best-seller de Glénat Comics ! Action, magie, steampunk et dessins splendides sont toujours au rendez-vous de cette nouvelle aventure qui se teinte cette fois-ci d'un soupçon de polar...

Lady Mechanika tome 4 - la dama de la muerte

Les auteurs : Joe Benitez (Dessin, Scénario) | M. M. Chen (Scénario) | Martin Montiel (Dessin)

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 18 octobre 2017

Prix : 15.50 euros.

La pulpeuse Lady Mechanika revient pour deux nouvelles aventures ! Dans Les Garçons perdus de West Abbey, Lady Mechanika enquête sur la mort d'enfants « indésirables » à Mechanika City. Une affaire qui lui provoque de douloureuses visions. S'agit-il de souvenirs qui refont surface après tant d'années, ou de simples cauchemars ? Dans La Dama de la Muerte, Lady Mechanika part en voyage dans un petit village au Mexique au moment de la fête des morts. Mais les festivités deviennent littéralement mortelles lorsque survient un mythique démons des cavaliers de l'Apocalypse ! Véritable best-seller chez Glénat Comics, Lady Mechanika est un cocktail détonnant d'action, de fantastique, d'aventure et de steampunk développé par la maestria graphique de Joe Benitez.

Les Tortues Ninja - TMNT tome 1 - Retour à New York

Les auteurs : Jason Aaron | Cliff Chiang | Mathieu Auverdin

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 19,95 euros.

Nouveau départ pour les Tortues Ninja ! Après l'incroyable run de Tom Waltz (TMNT Intégrale) et Sophie Campbell (TMNT Reborn), le scénariste superstar Jason Aaron (Thor, Scalped) s'empare des Tortues pour les emmener dans une nouvelle direction. Au départ, les quatre Tortues sont séparées et quatre artistes parmi les plus talentueux de l'industrie s'occupent de raconter leur nouveau statu-quo. La porte d'entrée idéale, à l'heure du 40e anniversaire des Tortues, pour découvrir cet univers !

Lady Mechanika tome 6 - La belle dame sans merci

Les auteurs : Joe Benitez (Dessin, Scénario) | M. M. Chen (Scénario) | Martin Montiel (Dessin)

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 16 octobre 2019

Prix : 15.50 euros.

La beauté n'est parfois qu'une façade. Lady Mechanika a désormais de solides indices pour retrouver son passé perdu. Mais pour le moment, ses pensées sont tournées vers M. Lewis lorsque le comportement de celui-ci devient subitement irrationnel voire potentiellement dangereux après sa rencontre avec une jeune veuve, aussi belle qu'énigmatique. Qui est-elle et quelles sont ses véritables intentions ? C'est le début d'une nouvelle enquête pour Lady Mechanika !Action, aventure, mystères et femmes fatales sont toujours au menu de ce nouvel arc de Lady Mechanika, le best-seller steampunk de Joe Benitez et du label Glénat Comics !

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025 (précommande)

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

