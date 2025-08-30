Urban répond aux questions de ses lecteurs

Urban Comics a fait appel à sa communauté pour lui poser tout plein de questions. Les réponses apportées ont été publiées hier dans une FAQ d'une longueur conséquente. Pourtant les informations restent relativement légères. Nous vous proposons un petit résumé dans cette news.

Concernant la collection DC Paperback, Urban affirme son côté fourre-tout. Elle remplace principalement la collection DC Classique (qui n'existe donc plus), mais vise un peu plus large. En gros, beaucoup de titres sont susceptibles d'arriver dans cette collection. Elle donne l'opportunité à l'éditeur de se libérer du coût des cartonnés, et du coup, lorsqu'on demande à l'éditeur si une réédition ou une publication de tel ou tel titre arrivera un jour, la réponse est souvent "pourquoi pas, possible en Paperback". Le truc, c'est que la collection est jeune, et Urban n'est pas encore rodé. Il faudra donc attendre un peu pour voir comment évolue cette collection, et si elle va arriver à la hauteur des espérances de l'éditeur.

Une collection qui est désormais mature, c'est les DC Chronicles, et on voit bien qu'Urban n'a pas pu faire ce qu'il voulait réellement au lancement. Les Chronicles ne sont pas abandonnés, mais il n'y aura pour le moment pas de nouvelles séries dans cette collection. Le fantasme d'Urban est de tenir ces séries jusqu'au New 52. Du moins pour Batman et Superman. Pour JSA, la feuille de route est fixée, elle s'arrêtera à la fin du run de Geoff Johns, soit à l'année 2008. Pour Flash, c'est la fin du run de Mark Waid qui est visée, donc 1998, même si Urban n'exclut pas de poursuivre après. En tout cas, le rythme de parution prévu pour 2026 est le suivant :

- Flash Chronicles : 1 tome

- JSA Chronicles : 1 tome

- Superman Chronicles : 2 tomes

- Batman Chronicles : 2 tomes

De la même manière, Urban se veut rassurant sur les Nomad, et garantit que la collection poche n'est pas abandonnée. Il est même prévu de nouvelles publications en nombres en 2026. La FAQ offre aussi un petit teasing concernant les crossovers DC/Marvel. A priori, ce serait en cours de réflexion, ce qui est plutôt bon signe.

Les différents titres discutés dans cette FAQ ont été listés ci-dessous. J'ai essayé de faire 3 catégories. D'abord, il y a les titres qui seront publiés. Forcément, les confirmations de l'arrivée de certaines séries restent peu nombreuses et surtout sur l'année prochaine. Urban va prochainement communiquer sur les sorties de 2026, et il ne voulait pas se couper l'herbe sous le pied. L'éditeur s'est notamment gardé son lot de surprises pour la collection DC Prime. Il est aussi prévu des publications Supergirl, en lien avec le film, et Green Lantern, en lien avec la série TV. Les informations arriveront bientôt.

La deuxième catégorie regroupe les titres qui devraient possiblement sortir. Il y a du coup beaucoup de DC Paperback. Normalement, ça sortira, mais ça dépend aussi du contexte qui peut évoluer. La publication est envisagée positivement, mais pas dans un futur proche. La catégorie s'oppose à la dernière, les titres qui ne sortiront pas. Il ne faut jamais dire jamais, mais il y a peu de chance qu'Urban ne les publie. D'ailleurs, l'éditeur a donné une règle : si une série n'a pas eu de suite pendant 2 ans, alors qu'elle continue aux US, c'est qu'elle est abandonnée.

Albums prévus de sortir

- Hitman tome 4 (2026)

- Action Comics (actuelle) et Superman Unlimited (en cours de lecture éditoriale)

- Simon Spurrier présente Hellblazer tome 2

- Hellblazer : un tome de la série historique en 2026 puis 1/an

- Deadly Class (2026) en Paperback, même découpage que les intégrales US

- Batman Knightfall (dans les Batman Chronicles, à partir de 1993)

- Absolute Flash (fin d’année 2025)

- Absolute Green Lantern (2026)

- Batman Chronicles année 90 volume 2 (2026)

- Justice League tome 6 (Nomad, 2026)

- Suite de Kaya de Wes Craig, mais dans un autre format

- Réimpression de Klaus

- Low (DC Paperback)

- Lazarus intégrale 4 (2026)

- Phenomena tome 3 (2026)

- Southern Bastards tome 2 grand format (2026)

- Nice House By The Sea tome 2 (2026)

Albums qui sortiront possiblement un jour

- Black Canary – Best of the Best (Tom King & Ryan Sook)

- Aquaman (run de Peter David)

- Superman Red/Superman Blue (1998)

- Batman Joker War, Batman Detective Comics, Batman Detective… (intégrale ou DC Paperback)

- Batwoman de Greg Rucka (DC Paperback)

- Fin de Catwoman par Brubaker (DC Paperback)

- Harley Quinn de Karl Kesel (DC Paperback)

- Suite de la Justice League International (DC Paperback)

- Wonder Woman par Perez (DC Paperback)

- Superman : Lois & Clark (réédition en DC Paperback)

- Trinity de Kurt Busiek (série de 2008)

- Detective Comics New 52 (DC Paperback)

- Réimpression de Hellblazer en cartonné

- Teen Titans de Geoff Johns (DC Paperback)

- Superman New Krypton (DC Paperback)

- Intégrale Superman de Bendis

- Doomsday Hunter Prey et Doomsday Wars (DC Paperback)

- Batman Knightfall (d'abord en DC Chronicles, puis possiblement en DC Paperback)

- Batman Cataclysme (DC Paperback)

- Green Lantern (DC Prime)

- Infinite Crisis (DC Paperback, 2027 ?)

- 52 (DC Paperback, 2027 ?)

- Batman Contagion (DC Paperback)

- Batman Legacy (DC Paperback)

- Green Lantern Emerald Dawn (DC Paperback)

- Green Lantern Emerald Twilight (DC Paperback)

- Heroes in Crisis (DC Paperback)

- Fables la Forêt Noire (Nomad)

- Batman & Robin de Philip Kennedy Johnson (DC Prime)

- The Sixth Gun (DC Paperback)

- Wynd tome 3