[Review VF] Batman Off-World

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Off-World, écrit par Jason Aaron et dessiné par Doug Mahnke. Il est sorti le 22 août 2025 pour 18.50 euros. Il contient les titres US BATMAN OFF-WORLD #1-6.

Alors que, comme chaque soir depuis qu'il a enfilé sa cape, Bruce Wayne arpentait les rues et les toits de Gotham pour contre-carrer les plans de la pègre, ce qui aurait dû être une nuit de routine prit une tout autre tournure. Une rencontre avec un être venu d'une autre planète lui fit comprendre la possibilité d'une invasion de la Terre par une race extraterrestre. Dès lors, une seule solution s'offrit à lui, embarquer pour l'autre côté de l'Univers pour éradiquer le mal à la racine !





Tu ne bois pas, tu ne tues pas. Tu vas finir par me dire que tu n'utilises pas de flingue.

Si vous connaissez Batman, vous devez savoir que le principe est simple. Un homme, déguisé en chauve-souris pour instaurer la peur chez ses ennemis, armé et surentrainé, défend la veuve et l'orphelin de Gotham, une ville qu'il connait comme sa poche. Maintenant, imaginez ça : Batman sans arme, dans un lieu qu'il ne connait pas, face à des ennemis dont il ignore l'anatomie et dont il doit tout apprendre et qui se moquent ouvertement de ses ailes qui ne lui permettent absolument pas de voler. C'est dans ce contexte que Batman doit empêcher une menace de grande envergure pour Gotham. En somme... il doit tout reprendre à zéro, entraînement y compris.

Au-delà de l'aspect cosmique, Batman Off-World est surprenant à plus d'un titre. Placer Batman en position de faiblesse et, qui plus est, comme étant l'alien, celui qui n'est pas à sa place, permet de bousculer gentiment tous les codes que nous connaissons et de proposer autre chose sans pour autant dénaturer l'esprit du chevalier noir. Bien sûr, il faut accepter le principe, tout comme il faut accepter que Batman est celui qui s'occupe de cette mission plutôt qu'un héros plus à l'aise pour les récits spatiaux. Mais si cet effort est fait, on se retrouve face à un titre plutôt original et qui prend fréquemment le lecteur à contrepied. Vu comme ça, difficile de faire la fine bouche.

J'enfonce ma botte sous le bras d'un flavaxien et il tombe comme s'il avait pris un coup dans les parties. Ce qui est le cas, en fait.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est assez atypique. L'approche est résolument moderne et pourtant, on y retrouve quelques codes des anciens titres cosmiques (rien de bien surprenant non plus lorsque l'on sait que cela fait 40 ans que Mahnke bosse dans les comics). Le tout est franchement efficace et magnifiquement mis en valeur par la colorisation.

Côté covers, il y a également de bonnes choses bien que la cover du numéro 3 (autrement dit, la cover principale) soit vraiment au-dessus.

En bonus, vous trouverez les six variant covers.