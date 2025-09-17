[Sorties Comics] Jeudi 18 Septembre

  1. Accueil
18 Septembre 2025 par CaptainMDCU 0
Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !


Les sorties du jour

Drome

Drome

404 Comics

Pas de note
Au commencement, il n'y avait rien.
Puis vint la vie, et le cycle de la violence s'amorça.

Alors, depuis les profondeurs de l'océan, une puissante demi-déesse émergea pour enseigner un langage de paix.
La civilisation pris racine et les champions de l'ordre régnèrent.
Mais le chaos des origines avait son propre champion.

Par le créateur visionnaire Jesse Lonergan ( Arca, ou la nouvelle Eden ) voici Drome , une cosmogonie mythologique pour l'ère moderne.
Prix : 29.9€

