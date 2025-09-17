Frank Grillo compare les méthodes de travail de DC Studios et Marvel Studios

On le sait. La plupart du temps, Marvel Studios ne parvient pas à boucler un scénario puis à lancer la production. Dans l'écurie de Kevin Feige, ces deux étapes sont souvent en simultanées. D'ailleurs, le mois dernier, la réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, n'avait pas hésité à tacler Marvel sur ce point.

Aujourd'hui, c'est Frank Grillo qui confirme cette approche peu orthodoxe des studios et qui en profite pour la comparer avec celle de DC. Selon lui, les Frères Russo sont plus à l'aise à l'idée de réaliser des films dont les scripts ne sont pas totalement terminés (tout en confirmant que cette approche n'est pas commune). A l'inverse, avec James Gunn, tout est prêt. Tous les scripts sont écrits à l'avance. Il n'y a pas vraiment besoin de trafiquer ce qui est proposé.

Néanmoins, Grillo explique la raison derrière cette différence majeure :

Les Russos ont tout un tas de gens qui mettent la main dans la boite à cookies. Ce n'est pas comme si James [Gunn] avait un comité auquel il devait rendre des comptes. C'est lui et Peter Safran, tandis que les frères Russo ont toute une foule de personnes.

Quant à savoir ce que l'acteur préfère, visiblement, Grillo ne veut pas trancher :