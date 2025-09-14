[Sorties Comics] Mercredi 17 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour





(1) NEW WARRIORS : L'INTÉGRALE 1992-1993 Panini Comics Fabian Nicieza, Mark Bagley, Darick Robertson



Le Spectre Noir a un plan pour faire porter le chapeau de ses crimes à Moon Knight… arrivera-t-il à ses fins ? Marc Spector doit faire face à de nombreuses menaces, aussi bien anciennes que nouvelles, mais son plus grand défi risque d'être son combat contre Jack Russell, le Loup-Garou !

NEW MUTANTS : L'INTÉGRALE 1988-1989 Panini Comics

Pas de note Louise Simonson, Bret Blevins, Jon Bogadnove



Les temps sont durs pour les Nouveaux Mutants qui ont récemment perdu leur ami Cypher. Est-ce au tour de Magie de tomber ? Les forces des Limbes ont déferlé sur New York et pour la sorcière mutante, il va être compliqué de ne pas céder à son côté démoniaque.

SILVER SURFER BLACK Panini Comics

Pas de note Donny Cates, Tradd Moore



En tentant de sauver ses alliés d’un trou noir créé par l’Ordre Noir de Thanos, le Silver Surfer se retrouve projeté des milliards d’années dans le passé. L’ancien héraut de Galactus évolue dès lors au milieu d’une obscurité qui semble sans fin, jusqu’à ce qu’il repère une planète isolée.

Doctor Strange : La vie du Docteur Strange Panini Comics

Pas de note Avant de mourir, le Docteur Strange a confié à sa femme Cléa la défense magique de la Terre et le titre de Sorcier Suprême. Puis, au-delà de la mort, ils ont affronté ensemble les terroristes mystiques du Cartel du Blasphême ainsi que des super-héros disparus transformés en zombies. Maintenant que sa dette avec la Mort est réglée, Stephen peut enfin rentrer chez lui, au Sanctuaire Sacré, auprès de son épouse, de son ami Wong et de son chien fantôme Bats. Mais le monde qu'il retrouve a bien changé. Partout, menaces magiques, cauchemars et attaques de vampires se multiplient... Après l'album de début d'année qui regroupait la série dédiée à Cléa, nous réunissons ici les 18 épisodes de la dernière série consacrée au personnage. Prix : 35€ Avant de mourir, le Docteur Strange a confié à sa femme Cléa la défense magique de la Terre et le titre de Sorcier Suprême. Puis, au-delà de la mort, ils ont affronté ensemble les terroristes mystiques du Cartel du Blasphême ainsi que des super-héros disparus transformés en zombies. Maintenant que sa dette avec la Mort est réglée, Stephen peut enfin rentrer chez lui, au Sanctuaire Sacré, auprès de son épouse, de son ami Wong et de son chien fantôme Bats. Mais le monde qu'il retrouve a bien changé. Partout, menaces magiques, cauchemars et attaques de vampires se multiplient... Après l'album de début d'année qui regroupait la série dédiée à Cléa, nous réunissons ici les 18 épisodes de la dernière série consacrée au personnage.



SILVER SURFER : L'INTÉGRALE 1989-1990 Panini Comics

Pas de note Steve Englehart, Stan Lee, Ron Lim, Keith Pollard



Le Silver Surfer a été manipulé pour s'impliquer dans le conflit opposant les Krees et les Skrulls, et voilà que sa planète natale, Zenn-La, se retrouve une cible ! Quant à Shalla-Bal, elle découvre qu'un des deux camps abrite un traître !

LUKE CAGE : L'INTÉGRALE 1982-1983 Panini Comics

Pas de note Jo Duffy, Dennis O'Neil, Kerry Gammil, Denys Cowan



C'est l'escalade ! Quand Danny Rand est gravement tabassé par Warhawk, Luke Cage disjoncte, bien décidé à venger son ami. Mais il n'est pas le seul à vouloir régler ses comptes : Dents de Sabre et Constrictor veulent s'en prendre aux proches d'Iron Fist et Power Man ! Où cela s'arrêtera-t-il ?

(1) X-MEN : L'INTÉGRALE 1980 – NOUVELLE ÉDITION Panini Comics Chris Claremont, John Byrne



Le Club des Damnés attaque ! Et quand le Cerveau s'en mêle, cela pourrait avoir de graves conséquences pour la psyché de Jean Grey… L'heure du Phénix Noir est venue, dans une saga mémorable dont les conséquences seront nombreuses pour l'équipe !

The Big Burn Delcourt

Pas de note En route pour un voyage passionnant vers une version de l'Enfer tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un lieu conçu pour donner de l'espoir aux gens, afin que le diable puisse les torturer, encore et encore. Cette fois, l'enfer est un CASINO !



