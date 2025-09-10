[Sorties Comics] Vendredi 12 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour





(1) Batman Dark Patterns Affaire #2 Urban Comics Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.

(1) Les Soeurs Seasons tome 1 Urban Comics Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?

(1) Sacrifice tome 3 Urban Comics Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes !

(1) Superman – La Chute de Camelot (2006) Urban Comics Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !

