  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Sorties Comics] Vendredi 12 Septembre

[Sorties Comics] Vendredi 12 Septembre

12 Septembre 2025 par CaptainMDCU 0
[Sorties Comics] Vendredi 12 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !


Les sorties du jour

Batman Dark Patterns Affaire #2

Batman Dark Patterns Affaire #2

Urban Comics
Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.
Contenu vo : Batman: Dark Patterns #4-6
Prix : 15.99€

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Deuxième arc de cette très bonne série qui apporte de la fraicheur à l'univers de Batman. On s'intéresse cette fois au Ventriloque, avec un huit clos dans un immeuble super efficace. C'est toujours très bon !

Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.
Contenu vo : Batman: Dark Patterns #4-6

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Deuxième arc de cette très bonne série qui apporte de la fraicheur à l'univers de Batman. On s'intéresse cette fois au Ventriloque, avec un huit clos dans un immeuble super efficace. C'est toujours très bon !

Les Soeurs Seasons tome 1

Les Soeurs Seasons tome 1

Urban Comics
Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?
Contenu vo : The Seasons #1-4
Prix : 20.5€

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Le coup de coeur du mois ! Rick Remender revient avec une magnifique série qui va puiser ses inspirations chez Miyazaki et dans les films pixar, avec une narration assez incroyable, une ambiance folle, des personnages attachants et haut en couleur. Foncez, c'est une vraie pépite !

Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?
Contenu vo : The Seasons #1-4

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Le coup de coeur du mois ! Rick Remender revient avec une magnifique série qui va puiser ses inspirations chez Miyazaki et dans les films pixar, avec une narration assez incroyable, une ambiance folle, des personnages attachants et haut en couleur. Foncez, c'est une vraie pépite !

Sacrifice tome 3

Sacrifice tome 3

Urban Comics
Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes !
Contenu vo : The Sacrificers #12-15
Prix : 18.49€

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Toujours l'une des meilleures séries de fantasy du moment. C'est l'heure de la vengeance, notre ami Pigeon prend enfin les choses en main et ça va castagner !

Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes !
Contenu vo : The Sacrificers #12-15

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Toujours l'une des meilleures séries de fantasy du moment. C'est l'heure de la vengeance, notre ami Pigeon prend enfin les choses en main et ça va castagner !

Superman – La Chute de Camelot (2006)

Superman – La Chute de Camelot (2006)

Urban Comics
Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !
Contenu vo : Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13
Prix : 23.99€

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Une jolie période sur la série Superman, que l'on a souvent tendance à oublier, et c'est un vrai plaisir de la voir rééditer dans cette collection. Je recommande chaudement, ça révolutionne pas le personnage mais c'est une bonne histoire à découvrir, avec le regretté Carlos Pacheco en grande forme. 

Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !
Contenu vo : Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13

Avis (1)

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Une jolie période sur la série Superman, que l'on a souvent tendance à oublier, et c'est un vrai plaisir de la voir rééditer dans cette collection. Je recommande chaudement, ça révolutionne pas le personnage mais c'est une bonne histoire à découvrir, avec le regretté Carlos Pacheco en grande forme. 

Superman La Légion des Super-héros (2006)

Superman La Légion des Super-héros (2006)

Urban Comics
Lorsqu'il était adolescent, Clark Kent a rejoint la Légion des Super-Héros, un groupe de jeunes justiciers venus du 31e siècle. Mais aujourd'hui, Superman est contacté par ces derniers pour sauver leur futur désormais dystopique. L'Homme d'Acier arrivera-t-il à remettre sur le droit chemin une humanité désabusée sous la coupe d'une Ligue de Justice xénophobe ?
Contenu vo : Action Comics #858-864 & Final Crisis: Legion of Three Worlds #1-5.
Prix : 26€

Avis (2)

  • BartAllen
    BartAllen Staff MDCU

    il y a 15 jours

    Après une apparitions dans la réécriture des origines de Superman, Geoff Johns consacre un arc entier à la Legion durant son run d'Action Comics. Ca permet de retrouver certains personnages déjà aperçu et d'en (re)découvrir d'autres. L'arc est riche en action. Urban ajoute la mini-série lié à Final Crisis (de loin) mais là attention au mal de tête avec le rencontre de plusieurs itérations de l'équipe et du coup des copies de personnages à foison. Au niveau du dessin, entre Gary Frank et le regretté George Perez, on a du très beau monde. Une lecture à ne pas manquer pour en apprendre plus sur la Légion.

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Un p'tit bijou parmi les superbes histoires que nous a proposé Johns sur Superman. Il a toujours ce don d'écrire des lettres d'amour à l'âge d'or des comics, tout en y amenant une touche moderne. Si vous n'accrochiez pas plus que ça à la Legion avant, ça changera après cette lecture. 

Lorsqu'il était adolescent, Clark Kent a rejoint la Légion des Super-Héros, un groupe de jeunes justiciers venus du 31e siècle. Mais aujourd'hui, Superman est contacté par ces derniers pour sauver leur futur désormais dystopique. L'Homme d'Acier arrivera-t-il à remettre sur le droit chemin une humanité désabusée sous la coupe d'une Ligue de Justice xénophobe ?
Contenu vo : Action Comics #858-864 & Final Crisis: Legion of Three Worlds #1-5.

Avis (2)

  • BartAllen
    BartAllen Staff MDCU

    il y a 15 jours

    Après une apparitions dans la réécriture des origines de Superman, Geoff Johns consacre un arc entier à la Legion durant son run d'Action Comics. Ca permet de retrouver certains personnages déjà aperçu et d'en (re)découvrir d'autres. L'arc est riche en action. Urban ajoute la mini-série lié à Final Crisis (de loin) mais là attention au mal de tête avec le rencontre de plusieurs itérations de l'équipe et du coup des copies de personnages à foison. Au niveau du dessin, entre Gary Frank et le regretté George Perez, on a du très beau monde. Une lecture à ne pas manquer pour en apprendre plus sur la Légion.

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 11 jours

    Un p'tit bijou parmi les superbes histoires que nous a proposé Johns sur Superman. Il a toujours ce don d'écrire des lettres d'amour à l'âge d'or des comics, tout en y amenant une touche moderne. Si vous n'accrochiez pas plus que ça à la Legion avant, ça changera après cette lecture. 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Live Twitch du jeudi 11/09 : Marvel Zombies, Martian Manhunter, Tom Holland, les Studios Idéfix

Live Twitch du jeudi 11/09 : Marvel Zombies, Martian Manhunter, Tom Holland, les Studios Idéfix

10 Septembre 2025

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

[Sorties Comics] Mercredi 10 Septembre

[Sorties Comics] Mercredi 10 Septembre

10 Septembre 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 36

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 36

07 Septembre 2025

Cette semaine : cinq éditeurs différents !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire