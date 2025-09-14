Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 37

Cette semaine : Un Delcourt, deux Urban Comics, un Hi Comics et Glénat

Voici le top des ventes comics chez notre partenaire BDFugue. Découvrez les titres les plus plébiscités des 7 derniers jours, ceux que les lecteurs ont adoré et que vous ne devez pas manquer. Pour cette semaine, seuls deux titres ont quitté le top 5, remplacés par Sacrifice Tome 3 et The Weatherman - Intégrale, deux comics proposés par Urban Comics. C'est également la quatrième semaine que Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert représente la meilleure ventre de BDFugue.

B.P.R.D. L'enfer sur Terre -Intégrale tome 2

Les auteurs : John Arcudi (Scénario) | Mike Mignola (Scénario) | Scott Allie (Scénario) | Max Fiumara (Dessin) | James Harren (Dessin) | Tyler Crook (Dessin) | Jason LaTour (Dessin)

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 3 septembre 2025

Prix : 39.95 euros.

L'invasion des USA par des monstres s'amplifie ! La société s'effondre et Liz Sherman se joint au combat, alors que les nazis cherchent à ramener Raspoutine pour terminer ce qu'il a commencé lorsqu'il a invoqué Hellboy pour la première fois !

The Weatherman - Intégrale

Les auteurs : Fox Nathan | Jody Leheup | Nathan Fox

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 19 septembre 2025 (prévente)

Prix : 36 euros.

Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe petite amie, un chien attachant et le poste le plus en vue de Mars, celui de présentateur météo. Son quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui raya dix-huit milliards d'individus de la surface de la Terre. Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross... si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête.

Les Tortues Ninja - TMNT - The last Ronin II

Les auteurs : Kevin Eastman (Scénario, Dessin) | Tom Waltz (Scénario) | Isaac Escorza (Dessin) | Ben Bishop (Dessin) | Esau Escorza (Dessin)

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 10 septembre 2025

Prix : 29.95 euros.

Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s'est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu'il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l'épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ? The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d'entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations. « Un souffle d'air frais pour la franchise Tortues Ninja » Comic Watch « Aussi réussi dans l'action que dans l'émotion » AIPT

Sacrifice Tome 3

Les auteurs : Rick Remender (Scénario) | Max Fiumara (Dessin)

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 12 septembre 2025

Prix : 20.50 euros.

Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes ! Contenu vo : The Sacrificers #12-15.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

