[Sorties Comics] Mercredi 10 Septembre

Ce volume de la série Hellspawn est constitué de récits épuisés ou jamais publiés en album, qui ont comme point commun de proposer une approche visuelle en dehors des canons graphiques habituels de l'univers Spawn.
Hellspawn - Intégrale T02 réédite Spawn - Simonie et Spawn - Les Architectes de la peur, deux récits réalisés par des auteurs français. Il propose également Spawn - Le Livre des morts, ainsi que l'album Spawn - De sang et d'ombres illustré par Ashley Wood, ce qui en fait le parfait complément au premier volume et permet de rééditer des histoires épuisées depuis plusieurs années, réclamées par les fans de Spawn.
Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s’affrontent des bandes d’ados ne voulant surtout pas grandir !
Sid, enceinte, a quitté sa bande. Elle est persuadée que la carte que Slug lui a remise va la mener à la Ville, sorte d’Eldorado dont personne ne sait s’il existe vraiment. En chemin, elle abandonne ses croyances et rencontre des êtres très différents qui, sous des dehors d’abord affectueux, convoitent en réalité sa précieuse carte. Ballotée entre d’inquiétants aînés et de mystérieux étrangers, elle poursuit sa route, tandis que ses amis, partis à sa recherche, affrontent d’autres épreuves. Ce groupe de jeunes perdus dans les ruines de l'Amérique nous rappelle qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches !
Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham
France occupée, 1944. Alors que le sergent Sal Romero s’apprête à être parachuté derrière les lignes ennemies, l’avion qui le transporte est abattu. Seul survivant, il est torturé puis laissé pour mort, pendu à un arbre. C’est là que Zarathos, l’Esprit de la Vengeance, lui fait une offre…
(Contient les épisodes US Hellhunters (2024) 1-5, inédits)
Nouvelle série Venom, qui reste la continuation de Venom War (qu’il vaut mieux avoir lu avant). Le mystère autour de l'identité de Venom fonctionne bien et la révélation est très inattendue pour le coup, proposant de nouvelles possibilités pour le personnage. Par contre, tout le monde ne risque pas d'y adhérer
L'humour est bien présent (Plus qu’au début du run d’Al Ewing), avec des blagues qui fonctionnent et qui marchent encore plus si on a lu le run de Zeb Wells sur Spider-Man. Les dessins sont bons, représentant bien l’aspect gluant du symbiote.
Al Ewing, Carlos Gomez
Quand Eddie Brock souhaite à nouveau fusionner avec Venom, lui et son fils Dylan s’affrontent en plein New York afin de déterminer qui en prendra le contrôle. Le symbiote fait finalement un tout autre choix, et nul ne sait avec qui il est désormais lié. Voilà que le nouveau Venom défie l’A.I.M. !
(Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 1-5, inédits)
Nouvelle série Venom, qui reste la continuation de Venom War (qu’il vaut mieux avoir lu avant). Le mystère autour de l'identité de Venom fonctionne bien et la révélation est très inattendue pour le coup, proposant de nouvelles possibilités pour le personnage. Par contre, tout le monde ne risque pas d'y adhérer
L'humour est bien présent (Plus qu’au début du run d’Al Ewing), avec des blagues qui fonctionnent et qui marchent encore plus si on a lu le run de Zeb Wells sur Spider-Man. Les dessins sont bons, représentant bien l’aspect gluant du symbiote.
Fin du premier gros arc sur Daredevil, dans lequel Matt Murdoch affronte ses derniers pechés capitaux. C'est toujours aussi agréable à lire, si vous avez aimé les premiers tomes, aucune raison que vous n'aimiez pas celui-ci. C'est par contre très étrange d'y caser les deux numéros de la série Laura Kinney dans lesquels apparaissent Elektra, qui n'a pas grand chose à voir avec la série Daredevil. Ca ressemble à du remplissage pour le coup.
Saladin Ahmed, Aaron Kuder
Alors que les péchés capitaux s’en prennent aux proches de Daredevil, Foggy Nelson se retrouve possédé par l’orgueil. Matt Murdock, qui a renoncé à ses fonctions de prêtre et n’est plus en mesure d’exorciser son ami, demande alors l’aide de Miss Hulk…
(Contient les épisodes US Daredevil (2023) 16-19 et Laura Kinney: Wolverine (2024) 2-3, précédemment publiés dans X-MEN 12 et 15 et inédits)
Deuxième et dernière partie pour la série principale des X-Men sur la fin de l'ère Krakoa. C'est toujours très bien écrit et sans doute un peu plus accessible que le Sins of Sinister, de Gillen également, qui se déroulait en parallèle. Une très bonne période pour les X-Men, d'autant plus avec le recul.
Kieron Gillen, Lucas Werneck, Juan Jose Ryp
Monsieur Sinistre a tenté de prendre le contrôle de l’existence mutante, en vain. Ses machinations ont pourtant laissé des traces, et trois clones de Nathaniel Essex se tiennent prêts à agir. Le destin d’Arakko et de Krakoa réside désormais entre les mains de Tornade.
(Contient les épisodes US Immortal X-Men (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Sinister Four (2023) et X-Men Forever (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 5-7)
Dernier tome pour une série qui aurait mérité de durer plus longtemps. On retrouve le talent habituel d’Al Ewing sur la continuité, les personnages et l’univers d’Arakko superbement exploité. La réintroduction de Genesis apporte un nouveau regard sur les mutants d’Arakko et offre des réflexions très intéressantes.
À noter la très bonne idée d’avoir inséré Resurrection Of Magneto qui sert de continuation aux intrigues de X-men Red et propose une très bonne écriture des personnages de Magneto et Storm. Les vedettes d'Ewing pendant cette période. Ce volume est accompagné par des dessinateurs efficaces qui représentent bien les scènes d'action comme Yıldıray Çınar.
Finalement, encore une très bonne série qui se termine pour les mutants. Avant une nouvelle ère qui s’annonce peu passionnante.
Al Ewing, Jacopo Camagni, Yildiray Cinar
Les mutants d'Arakko se remettent des terribles événements advenus il y a peu. Tornade entame une nouvelle histoire d’amour et Charles Xavier exige des réponses concernant la mort de Magnéto. D’autre part, le dernier soldat de l'Épée Blanche se présente pour prévenir les Arakkii du danger qui les guette !
(Contient les épisodes US X-Men Red (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Heralds of Apocalypse et Resurrection of Magneto (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 2 et 4-6)
En route pour un voyage passionnant vers une version de l'Enfer tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un lieu conçu pour donner de l'espoir aux gens, afin que le diable puisse les torturer, encore et encore. Cette fois, l'enfer est un CASINO !
Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs ÂMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes.
Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s’est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu’il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l’épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ?
The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d’entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations.
Avis (1)
Julien Staff MDCU
il y a 9 jours
On est dans la lignée du premier tome, si ce n'est que ça devient encore plus étrange et plus barré quand on commence à creuser cet univers. Un joli choix indé de la part de Casterman.