[Sorties Comics] Mercredi 10 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".

Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.

A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !

Les sorties du jour



Hellspawn - Intégrale T02 Delcourt

Pas de note Ce volume de la série Hellspawn est constitué de récits épuisés ou jamais publiés en album, qui ont comme point commun de proposer une approche visuelle en dehors des canons graphiques habituels de l'univers Spawn.

Hellspawn - Intégrale T02 réédite Spawn - Simonie et Spawn - Les Architectes de la peur, deux récits réalisés par des auteurs français. Il propose également Spawn - Le Livre des morts, ainsi que l'album Spawn - De sang et d'ombres illustré par Ashley Wood, ce qui en fait le parfait complément au premier volume et permet de rééditer des histoires épuisées depuis plusieurs années, réclamées par les fans de Spawn. Prix : 39.95€ Ce volume de la série Hellspawn est constitué de récits épuisés ou jamais publiés en album, qui ont comme point commun de proposer une approche visuelle en dehors des canons graphiques habituels de l'univers Spawn.

Hellspawn - Intégrale T02 réédite Spawn - Simonie et Spawn - Les Architectes de la peur, deux récits réalisés par des auteurs français. Il propose également Spawn - Le Livre des morts, ainsi que l'album Spawn - De sang et d'ombres illustré par Ashley Wood, ce qui en fait le parfait complément au premier volume et permet de rééditer des histoires épuisées depuis plusieurs années, réclamées par les fans de Spawn.





(1) C'est où, le plus loin d'ici ? - Tome 2 Casterman Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s’affrontent des bandes d’ados ne voulant surtout pas grandir !



Sid, enceinte, a quitté sa bande. Elle est persuadée que la carte que Slug lui a remise va la mener à la Ville, sorte d’Eldorado dont personne ne sait s’il existe vraiment. En chemin, elle abandonne ses croyances et rencontre des êtres très différents qui, sous des dehors d’abord affectueux, convoitent en réalité sa précieuse carte. Ballotée entre d’inquiétants aînés et de mystérieux étrangers, elle poursuit sa route, tandis que ses amis, partis à sa recherche, affrontent d’autres épreuves. Ce groupe de jeunes perdus dans les ruines de l'Amérique nous rappelle qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches ! Prix : 20€ Une nouvelle série post-apocalyptique dans un futur où s’affrontent des bandes d’ados ne voulant surtout pas grandir !



Sid, enceinte, a quitté sa bande. Elle est persuadée que la carte que Slug lui a remise va la mener à la Ville, sorte d’Eldorado dont personne ne sait s’il existe vraiment. En chemin, elle abandonne ses croyances et rencontre des êtres très différents qui, sous des dehors d’abord affectueux, convoitent en réalité sa précieuse carte. Ballotée entre d’inquiétants aînés et de mystérieux étrangers, elle poursuit sa route, tandis que ses amis, partis à sa recherche, affrontent d’autres épreuves. Ce groupe de jeunes perdus dans les ruines de l'Amérique nous rappelle qu’il faut se battre pour ce qui compte le plus : notre vie et celle de nos proches !



HELLHUNTERS Panini Comics

Pas de note Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham



France occupée, 1944. Alors que le sergent Sal Romero s’apprête à être parachuté derrière les lignes ennemies, l’avion qui le transporte est abattu. Seul survivant, il est torturé puis laissé pour mort, pendu à un arbre. C’est là que Zarathos, l’Esprit de la Vengeance, lui fait une offre…

(Contient les épisodes US Hellhunters (2024) 1-5, inédits) Prix : 18€ Phillip Kennedy Johnson, Adam Gorham



France occupée, 1944. Alors que le sergent Sal Romero s’apprête à être parachuté derrière les lignes ennemies, l’avion qui le transporte est abattu. Seul survivant, il est torturé puis laissé pour mort, pendu à un arbre. C’est là que Zarathos, l’Esprit de la Vengeance, lui fait une offre…

(Contient les épisodes US Hellhunters (2024) 1-5, inédits)





(2) ALL-NEW VENOM T01 Panini Comics Al Ewing, Carlos Gomez



Quand Eddie Brock souhaite à nouveau fusionner avec Venom, lui et son fils Dylan s’affrontent en plein New York afin de déterminer qui en prendra le contrôle. Le symbiote fait finalement un tout autre choix, et nul ne sait avec qui il est désormais lié. Voilà que le nouveau Venom défie l’A.I.M. !

(Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 1-5, inédits) Prix : 18€ Al Ewing, Carlos Gomez



Quand Eddie Brock souhaite à nouveau fusionner avec Venom, lui et son fils Dylan s’affrontent en plein New York afin de déterminer qui en prendra le contrôle. Le symbiote fait finalement un tout autre choix, et nul ne sait avec qui il est désormais lié. Voilà que le nouveau Venom défie l’A.I.M. !

(Contient les épisodes US All-New Venom (2025) 1-5, inédits)





(1) DAREDEVIL T04 Panini Comics Saladin Ahmed, Aaron Kuder



Alors que les péchés capitaux s’en prennent aux proches de Daredevil, Foggy Nelson se retrouve possédé par l’orgueil. Matt Murdock, qui a renoncé à ses fonctions de prêtre et n’est plus en mesure d’exorciser son ami, demande alors l’aide de Miss Hulk…

(Contient les épisodes US Daredevil (2023) 16-19 et Laura Kinney: Wolverine (2024) 2-3, précédemment publiés dans X-MEN 12 et 15 et inédits) Prix : 19€ Saladin Ahmed, Aaron Kuder



Alors que les péchés capitaux s’en prennent aux proches de Daredevil, Foggy Nelson se retrouve possédé par l’orgueil. Matt Murdock, qui a renoncé à ses fonctions de prêtre et n’est plus en mesure d’exorciser son ami, demande alors l’aide de Miss Hulk…

(Contient les épisodes US Daredevil (2023) 16-19 et Laura Kinney: Wolverine (2024) 2-3, précédemment publiés dans X-MEN 12 et 15 et inédits)





(2) IMMORTAL X-MEN T02 (sur 2) Panini Comics Kieron Gillen, Lucas Werneck, Juan Jose Ryp



Monsieur Sinistre a tenté de prendre le contrôle de l’existence mutante, en vain. Ses machinations ont pourtant laissé des traces, et trois clones de Nathaniel Essex se tiennent prêts à agir. Le destin d’Arakko et de Krakoa réside désormais entre les mains de Tornade.

(Contient les épisodes US Immortal X-Men (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Sinister Four (2023) et X-Men Forever (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 5-7) Prix : 32€ Kieron Gillen, Lucas Werneck, Juan Jose Ryp



Monsieur Sinistre a tenté de prendre le contrôle de l’existence mutante, en vain. Ses machinations ont pourtant laissé des traces, et trois clones de Nathaniel Essex se tiennent prêts à agir. Le destin d’Arakko et de Krakoa réside désormais entre les mains de Tornade.

(Contient les épisodes US Immortal X-Men (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Sinister Four (2023) et X-Men Forever (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 5-7)





(1) X-MEN RED T02 (sur 2) Panini Comics Al Ewing, Jacopo Camagni, Yildiray Cinar



Les mutants d'Arakko se remettent des terribles événements advenus il y a peu. Tornade entame une nouvelle histoire d’amour et Charles Xavier exige des réponses concernant la mort de Magnéto. D’autre part, le dernier soldat de l'Épée Blanche se présente pour prévenir les Arakkii du danger qui les guette !

(Contient les épisodes US X-Men Red (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Heralds of Apocalypse et Resurrection of Magneto (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 2 et 4-6) Prix : 32€ Al Ewing, Jacopo Camagni, Yildiray Cinar



Les mutants d'Arakko se remettent des terribles événements advenus il y a peu. Tornade entame une nouvelle histoire d’amour et Charles Xavier exige des réponses concernant la mort de Magnéto. D’autre part, le dernier soldat de l'Épée Blanche se présente pour prévenir les Arakkii du danger qui les guette !

(Contient les épisodes US X-Men Red (2022) 11-18, X-Men Before the Fall: Heralds of Apocalypse et Resurrection of Magneto (2024) 1-4, précédemment publiés dans DESTINY OF X 21, 25, 27-28, FALL OF X 1, 3, 5, 7, 9 et FALL OF THE HOUSE OF X 2 et 4-6)



The Big Burn Delcourt

Pas de note En route pour un voyage passionnant vers une version de l'Enfer tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un lieu conçu pour donner de l'espoir aux gens, afin que le diable puisse les torturer, encore et encore. Cette fois, l'enfer est un CASINO !



Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs ÂMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes. Prix : 20.5€ En route pour un voyage passionnant vers une version de l'Enfer tel que vous ne l'avez jamais vu ! Un lieu conçu pour donner de l'espoir aux gens, afin que le diable puisse les torturer, encore et encore. Cette fois, l'enfer est un CASINO !



Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs ÂMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes.