Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 36

B.P.R.D. L'enfer sur Terre -Intégrale tome 2

Les auteurs : John Arcudi (Scénario) | Mike Mignola (Scénario) | Scott Allie (Scénario) | Max Fiumara (Dessin) | James Harren (Dessin) | Tyler Crook (Dessin) | Jason LaTour (Dessin)

Editeur : Delcourt

Date de sortie : le 3 septembre 2025

Prix : 39.95 euros.

L'invasion des USA par des monstres s'amplifie ! La société s'effondre et Liz Sherman se joint au combat, alors que les nazis cherchent à ramener Raspoutine pour terminer ce qu'il a commencé lorsqu'il a invoqué Hellboy pour la première fois !

Batman - Silence 2 (éd n&b) tome 2

Les auteurs : Jim Lee et Jeph Loeb

Editeur : Urban Comics

Date de sortie : le 29 août 2025

Prix : 5.90 euros.

Vingt ans après la publication de BATMAN SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir, Jeph LOEB (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence. Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir.

Les Tortues Ninja - TMNT - The last Ronin II

Les auteurs : Kevin Eastman (Scénario, Dessin) | Tom Waltz (Scénario) | Isaac Escorza (Dessin) | Ben Bishop (Dessin) | Esau Escorza (Dessin)

Editeur : Hi Comics

Date de sortie : le 10 septembre 2025 (précommande)

Prix : 29.95 euros.

Quinze ans ont passé depuis les évènements de The Last Ronin. Une nouvelle génération de Tortues a grandi, mais ne s'est encore jamais frottée aux âpretés du monde. Lorsque New York plonge dans le chaos, conséquences d'une guerre de gangs pour le contrôle de la finance et de la politique de la ville, Casey Marie sent qu'il est temps de passer à l'action et de mettre les Tortues à l'épreuve. Ces dernières se montreront-elles à la hauteur de leurs aînées ? Parviendront-elles à maîtriser les étranges pouvoirs dont elles semblent avoir été dotées ? The Last Ronin II : Re-Evolution est la suite tant attendue du blockbuster de Tom Waltz et Kevin Eastman. Le duo est accompagné des meilleurs artistes pour forger une nouvelle ère inédite pour les Tortues, rafraîchissante par ses nouveautés, tout en utilisant les ingrédients qui ont fait le succès des Tortues Ninja depuis maintenant quarante ans. Une porte d'entrée idéale pour découvrir cet univers mais aussi un classique en devenir pour les fans de longue date : The Last Ronin est la saga qui réunit les fans des Tortues de toutes les générations. « Un souffle d'air frais pour la franchise Tortues Ninja » Comic Watch « Aussi réussi dans l'action que dans l'émotion » AIPT

Les carnets de Stamford Hawksmoor

Les auteurs : Bryan Talbot

Editeur : Delirium

Date de sortie : le 5 septembre 2025

Prix : 30.00 euros.

Il y a deux cents ans, l'Angleterre perdit la guerre contre Napoléon. Comme le reste de l'Europe, elle fut envahie par la France et la famille royale fut guillotinée. Mais après une période marquée par des attentats meurtriers et une répression brutale, le jour tant attendu de l'Indépendance est proche ! C'est dans ce contexte de tension sociale et politique extrême que Stamford Hawksmoor va se retrouver impliqué dans une affaire de chantage et de meurtres impliquant des membres éminents de la haute société... Cette histoire complète est à la fois une enquête menée de main de maître par un Bryan Talbot au sommet de son art, et une nouvelle occasion qui nous est offerte de retrouver l'univers alternatif passionnant, si proche du nôtre, dans lequel s'épanouira la brillante série Grandville. Après le succès rencontré par la série GRANDVILLE, (Prix Polar SNCF, Sélection Officielle Angoulême 2025), Bryan TALBOT revient dans son univers uchronique avec un nouveau récit complet entièrement inédit, proposé ici en première exclusivité mondiale ! Prequel située vingt ans avant les évènements décrits dans la série mettant en scène le fameux Inspecteur Lebrock, ce nouveau récit se déroule dans une ville de Londres qui vit la fin de l'occupation française et est intégralement consacré à Stamford Hawksmoor, mentor du héros de Grandville et véritable avatar de Sherlock Holmes. Avec près de deux cents pages, ce nouvel opus qui a demandé à Bryan Talbot plus de deux ans de création, permet à l'auteur comme au lecteur de se plonger dans un monde fascinant qui mêle enquête policière victorienne et l'exploration d'un univers à la fois superbe et riche, vision très tangible de ce que notre monde aurait pu être.

Lady Mechanika tome 9 - Le diable du lac + ex-libris offert

Les auteurs : Joe Benitez

Editeur : Glénat Comics

Date de sortie : le 27 août 2025

Prix : 9.99 euros.

La célèbre aventurière connue sous le nom de Lady Mechanika est de retour ! Pour tenter d'échapper aux révélations troublantes de son passé, Lady Mechanika s'enfuit en Sibérie. Mais dans cette contrée hostile et glaciale va commencer une chasse dangereuse, car on prétend qu'un dragon vivrait dans les profondeurs d'un ancien lac... Découvrez la suite des aventures de Lady Mechanika, jeune héroïne forte mais tourmentée en quête d'identité dans une Angleterre victorienne alternative et revisitée façon steampunk, où la magie et la superstition se confrontent aux découvertes scientifiques.

