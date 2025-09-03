Live Twitch du jeudi 04/09 : Imperial, Batman #1, Red Sonja et bien plus !

  1. Accueil
03 Septembre 2025 par Jeff 0
Bonsoir à tous,

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de Thor, Shredder, Batman, Red Sonja et Superman (entre autres !). Une rubrique idéale pour vous faire un premier avis sur les prochains séries ! Nous continuerons avec un sujet autour de l'event Marvel Imperial. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela implique ? Qui est concerné ? Nous vous dirons tout. Ensuite, nous donnerons notre avis sur la toute dernière adaptation de comics en date, le film Red Sonja. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur le très attendu Batman #1 par Matt Fraction et Jorge Jimenez.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

 

 

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

