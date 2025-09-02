[Sorties Comics] Mercredi 03 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour



Docteur Wertham Delcourt

Pas de note Fredrick Wertham était un psychiatre vilipendé par les amateurs de pop culture et de BD en particulier, à la suite d'une campagne très agressive menée contre les comics dans les années 1950. Schechter & Powell enquêtent et et relatent son parcours.

(1) BPRD - L'Enfer sur Terre - Intégrale T02 Delcourt Cette série met en scène les membres du BPRD, l'équipe à laquelle Hellboy appartenait avant sa mort. Cette intégrale en 5 volumes se situe chronologiquement après les quatre volumes de BPRD et avant BPRD - Un mal bien connu.

MARVEL COMICS 21 Panini Comics

Pas de note Joe Kelly, Dan Slott, Ed McGuinness, Paco Medina…



Spider-Man est mis à rude épreuve face aux descendants de Cyttorak. Spider-Boy a perdu la finale du tournoi contre Bullseye, et se prépare désormais au pire. Les Avengers partent à la rencontre des X-Men, tandis que Thor semble avoir été éliminé par la Gargouille Grise…

IT'S JEFF Panini Comics

Pas de note Kelly Thompson, Guruhiru



Jeff vit chez Kate Bishop et parcourt l’univers Marvel avec ses petites pattes et ses grandes dents. Il a beau être un requin, il est sûrement le plus mignon et le plus gentil d’entre eux. Retrouvez ce personnage attachant dans de courtes histoires pour petits et grands !

X-MEN 18 Panini Comics Jed MacKay, Mark Russell, Netho Diaz, Robert Quinn…



Charles Xavier est en cavale, déterminé à sauver sa fille, Xandra. Les différents groupes de X-Men vont devoir se mettre d’accord et décider de son sort. Pendant ce temps, Laura Kinney/Wolverine et Bucky Barnes/Révolution attaquent l’Hydra, tandis que Psylocke tente de se sortir du piège mortel tendu par le Taxonomiste.

X-MEN 17 Panini Comics

Pas de note Gail Simone, Eve Ewing, Javier Garron, Carmen Carnero…



Charles Xavier s'est évadé. Comment réagiront Cyclope, Tornade et ses autres élèves ? Emma Frost et Kitty Pryde voient Axo s’éloigner du groupe. Wolverine en apprend davantage sur l’adamantine, le métal qui pourrait provoquer sa mort. Le Phénix doit se métamorphoser à nouveau. Alors que Fatalis étend sa domination, Angel revient à la tête de X-Factor.

MARVEL COMICS 21 (Collector) Panini Comics Joe Kelly, Dan Slott, Ed McGuinness, Paco Medina…



Spider-Man est mis à rude épreuve face aux descendants de Cyttorak. Spider-Boy a perdu la finale du tournoi contre Bullseye, et se prépare désormais au pire. Les Avengers partent à la rencontre des X-Men, tandis que Thor semble avoir été éliminé par la Gargouille Grise…

X-MEN 18 (Collector) Panini Comics Jed MacKay, Mark Russell, Netho Diaz, Robert Quinn…



Charles Xavier est en cavale, déterminé à sauver sa fille, Xandra. Les différents groupes de X-Men vont devoir se mettre d’accord et décider de son sort. Pendant ce temps, Laura Kinney/Wolverine et Bucky Barnes/Révolution attaquent l’Hydra, tandis que Psylocke tente de se sortir du piège mortel tendu par le Taxonomiste.

X-MEN 17 (Collector) Panini Comics Gail Simone, Eve Ewing, Javier Garron, Carmen Carnero…



Charles Xavier s'est évadé. Comment réagiront Cyclope, Tornade et ses autres élèves ? Emma Frost et Kitty Pryde voient Axo s’éloigner du groupe. Wolverine en apprend davantage sur l’adamantine, le métal qui pourrait provoquer sa mort. Le Phénix doit se métamorphoser à nouveau. Alors que Fatalis étend sa domination, Angel revient à la tête de X-Factor.

SPIDER-GWEN T04 Panini Comics

Pas de note Jason Latour, Robbi Rodriguez



La vie de Gwen Stacy change irrévocablement lorsqu’elle s’unit au symbiote Venom de son univers. Dès lors, elle devient Gwenom ! Quelles conséquences cette mutation aura-t-elle sur son accord avec Matt Murdock, le caïd du crime ? Et avec son père ? Et avec… les Osborn ?

LES AVENTURES DE SPIDER-MAN T07 Panini Comics

Pas de note Le cirque arrive en ville ! Acrobates, cracheurs de feu, clowns et autres artistes attendent les spectateurs. Bien évidemment, Peter Parker couvre l’événement pour le Daily Bugle. Mais son sens de l’araignée l’alerte d’un danger et c’est au tour de Spider-Man de faire son entrée…

LES AVENTURES DES AVENGERS T07 Panini Comics

Pas de note Odin apparaît dans la Tour des Avengers à la recherche de Thor. Les plus grands héros de la Terre se lancent dès lors à la recherche d’un fils rebelle qui ne semble pas disposé à se montrer. Or, l’équipe et le Père de Tout ne sont pas les seuls à le chercher…

