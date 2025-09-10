Live Twitch du jeudi 11/09 : Marvel Zombies, Martian Manhunter, Tom Holland, les Studios Idéfix

Bonjour à tous,

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par faire la critique du premier arc d'Absolute Martian Manhunter qui vient tout juste de se terminer aux Etats-Unis. Nous continuerons avec un focus le rêve de Goscinny et Uderzo : Les studios Idéfix. Ensuite, nous analyserons le tout dernier trailer Marvel en date, celui de Marvel Zombies. Enfin, nous terminerons par un petit débat : Tom Holland peut-il continuer à être Spider-Man ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

