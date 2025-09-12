Annulation de Red Hood, Felker-Martin n'a aucun regret

MAJ du 15/09 :

Le décès Charlie Kirk de avait créé une grande vague de réactions sur les réseaux sociaux. Et, avec celle-ci, l'arrivée de commentaires assez incroyables qui, pour certaines, allaient jusqu'à féliciter l'action du tireur. Du côté des comics, c'est Felker-Martin qui a écrit un commentaire que nous pourrions placer dans cette catégorie. Un commentaire qui a poussé DC Comics à la virer de manière immédiate et ce, alors que le numéro 1 de son titre Red Hood venait tout juste de sortir (le jour même de l'assassinat, pour être précis).

Interrogée par The Comics Journal, Felker-Martin a réagi à l'action de DC Comics. Si elle se dit désolée pour l'équipe créative qui tenait le titre Red Hood avec elle, cette dernière ne regrette pas sa prise de parole pour autant. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je n'ai aucun regrets concernant ce que j'ai dit à propos de Kirk. L'assassinat de Kirk ne m'a tout simplement pas frappé [...]. C'était une personne tellement répugnante. Tout le monde sur internet souligne combien il est plaisant qu'il lui soit arrivé ça. J'ai vu qu'il est mort alors qu'il était en train de répandre davantage de sectarisme qu’il passait chaque instant de sa journée à promulguer, et d’une manière qu’il avait préconisé pour que les autres meurent, et qu’il ne ressentait que du mépris pour sa vie.

Elle conclut :

Je veux dire, c’est un homme que j’ai vu pendant des années aller à la télévision et sur d’énormes scènes et salles de congrès et dire que moi et tous ceux comme moi devraient être lapidés à mort.

Lorsque Gretchen Felker-Martin parle ici des personnes "comme elles", elle parle de la communauté trans. Pour rappel, Kirk avait eu, à plusieurs reprises, des échanges que nous qualifierons "d'assez compliqués" avec la communauté LGBT+.

DC Comics avait annoncé en juin dernier l'arrivée d'une série Red Hood destinée aux adultes. Le premier numéro vient tout juste de sortir (10 septembre) que l'éditeur a purement et simplement annulé la série. Il n'y aura donc pas de deuxième numéro, et les revendeurs seront remboursés pour tous les exemplaires du premier numéro, y compris ceux déjà vendus. La série est écrite par Gretchen Felker-Martin et dessinée par Jeff Spokes avec des couvertures Taurin Clarke.

Interrogé sur les raisons de l'annulation, DC est resté très vague, et a répondu : "Chez DC Comics, nous accordons la plus haute importance à nos créateurs et à notre communauté, et nous affirmons le droit à l’expression pacifique et individuelle des opinions personnelles. Les publications ou commentaires publics pouvant être perçus comme promouvant l’hostilité ou la violence sont incompatibles avec les normes de conduite de DC". Cette réponse fait probablement référence à des publications de Gretchen Felker-Martin sur Bluesky concernant l’assassinat du commentateur politique Charlie Kirk, publications qui ont disparu de la plateforme après la suspension de son compte.