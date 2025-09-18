  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Le comics The Darkness revient chez Top Cow

Le comics The Darkness revient chez Top Cow

18 Septembre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Le comics The Darkness revient chez Top Cow

Souvenez-vous les débuts d'Image, et notamment du label Top Cow, de Witchblade et son pendant masculin Darkness. Eh bien, les deux éditeurs décident de faire revenir la série The Darkness, et ce, dès décembre de cette année. Elle marque le retour du co-créateur original, Marc Silvestri, qui sera accompagné par le dessinateur Ed Benes (Birds of Prey, Justice League of America).

Lancée pour la première fois en 1996, The Darkness est rapidement devenue un pilier de l’univers Top Cow, donnant naissance à des spin-offs, des crossovers et deux adaptations vidéo ludiques acclamées. En France, elle a eu le droit à plusieurs publications, mais la dernière, chez Delcourt, n'avait pas trouvé son public. Cette nouvelle série régulière promet de rendre hommage à l’esprit original du titre tout en explorant des territoires inédits.

The Darkness (2025) #1 sortira le 10 décembre 2025, avec de nombreuses couvertures, dont certaines signées Silvestri, Benes ou David Mack. Le premier numéro est dessiné par Benes, et à partir du deuxième, Raymond Gay (Gunslinger Spawn, TMNT) rejoindra la série en tant que dessinateur. Vous trouverez un bon aperçu du numéro dans la galerie d'images ci-dessous.

Voici le synopsis :

Dans un monde dévoré par les ombres… un homme devient The Darkness. Jackie Estacado est de retour ! Plongé dans une guerre surnaturelle entre les ténèbres et la lumière, dans une aventure sans limites où les confins de notre réalité se heurtent à des forces surnaturelles luttant pour le contrôle des unes aux autres et du monde éveillé.

Jackie Estacado, tueur à gages pour la mafia, a été à la fois béni et maudit le jour de ses 21 ans en devenant le porteur du Darkness, une force élémentaire qui offre à celui qui la manie l’accès à une autre dimension  et le contrôle des démons qui y résident. Des forces dans le monde se dressent pour affronter Jackie et le mal que représente son don… mais il y a un petit problème dans cette histoire : le mal est bien.

Galerie images
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Le comics The Darkness revient chez Top Cow
Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Invincible : Les évènements marquants à venir

Invincible : Les évènements marquants à venir

29 Aout 2025

Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines saisons ?

Frank Miller et Todd McFarlane en collaboration pour une cover de Spawn

Frank Miller et Todd McFarlane en collaboration pour une cover de Spawn

19 Aout 2025

Le violator, une paire de ciseaux et des têtes

Une bande annonce pour Skinbreaker de Kirkman et Finch

Une bande annonce pour Skinbreaker de Kirkman et Finch

14 Aout 2025

Ca sort bientôt !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire