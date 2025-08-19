Frank Miller et Todd McFarlane en collaboration pour une cover de Spawn

  1. Accueil
19 Aout 2025 par Jeff 0 bc
Petite news rapide afin de signaler que Frank Miller et Todd McFarlane vont collaborer pour une nouvelle cover de Spawn. Il s'agit de Spawn Universe: The Curse of Sherlee Johnson #3 prévu pour le mois prochain. Celle de Frank est la cover en couleurs tandis que celle de McFarlane (qui est basée sur le même modèle) est celle en noir et blanc.

Les voici :

 

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Miller intervient sur du Spawn. Par contre, sa doute dernière intervention ne date pas d'hier. Il faut remonter à l'an 2000 pour la cover de Spawn #100 :

Pour aller plus loin :

 

