  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Notre avis sur... Deadpool / Batman #1, le cross-over DC / Marvel

Notre avis sur... Deadpool / Batman #1, le cross-over DC / Marvel

19 Septembre 2025 par Jeff 0
Notre avis sur... Deadpool / Batman #1, le cross-over DC / Marvel

Marvel et DC. Autant dire qu'il s'agit d'un crossover extrêmement attendu par les fans. Et il est enfin là ! Il est donc temps d'étudier tout ça et de répondre une question simple : est-ce que Deadpool / Batman #1 et sa ribambelle de back-ups sont à la hauteur de nos espérances ?

 

 

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Marvel / DC dévoile la cover Logo (mélange de Logan et Lobo) pour Deadpool / Batman #1

Marvel / DC dévoile la cover Logo (mélange de Logan et Lobo) pour Deadpool / Batman #1

19 Septembre 2025

On se prépare déjà pour la réimpression !

[Sorties Comics] Vendredi 19 Septembre

[Sorties Comics] Vendredi 19 Septembre

19 Septembre 2025

Qu'avez-vous prévu d'acheter ?

Twitch du Jeudi 18/09 : The Unnamed, l'univers Absolute, la polémique Red Hood...

Twitch du Jeudi 18/09 : The Unnamed, l'univers Absolute, la polémique Red Hood...

18 Septembre 2025

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire