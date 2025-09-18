[Sorties Comics] Vendredi 19 Septembre

  1. Accueil
19 Septembre 2025 par CaptainMDCU 0
Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui ! 

Les sorties du jour

Fear agent intégrale 1

Urban Comics
Mercenaire usé par une vie passée à frôler de trop près la mort au sein des Fear Agents, Heath Houston trouve son unique réconfort dans le fond des bouteilles de whisky qu'il sème d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais quand un complot d'extraterrestres vise à détruire l'Humanité, le dernier des Texans doit faire un choix : trinquer à la mort de son espèce ou sortir de sa dépression et tout faire pour la sauver !
Contenu vo : Fear Agent 20th Anniversary Edition vol.1 (Fear Agent #1-11 + Fear Agent - The Last Goodbye #1-4)
Prix : 31€

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 1 mois

    Le chef d'oeuvre de Remender a enfin droit à une réédition ! Tout ce qu'on aime dans la SF, avec un personnage de loser dépressif mais totalement fun et attachant. Une oeuvre très personnelle pour le scénariste, qui a été publiée dans la douleur et lui a permis d'avoir la carrière qu'il a eu ensuite. Oh, et c'est dessiné par Tony Moore et Jerome Opena, rien que ça. Must read, must have, must tout ce que tu veux.

Saga intégrale tome 1

Urban Comics
Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, Clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marko, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de Clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos.
Prix : 36€

  • Jeff
    Jeff Staff MDCU

    il y a 1 mois

    Un comics qui est dans mon top 3 tout genre confondu, tout simplement. Je pense que je n'aurai de cesse de le conseiller. L'univers est riche, le récit prenant, les personnages originaux et attachants et le tout est sublimé par de magnifiques dessins.

  • Adrien L.
    Adrien L. Staff MDCU

    il y a 1 mois

    On pourra toujours discuter du fait de commencer une intégrale alors que la série n'est pas terminée, mais il n'empêche que Saga, c'est super bien. Il est donc possible de faire encore de la SF originale ! Une excellente lecture !

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 1 mois

    Nul besoin de représenter cette série, son énorme succès continuel depuis ses débuts suffit à en faire un monument du comics. Si vous ne la possédez pas encore, c'est l'occasion, dans un grand format !

The Moon Is Following Us

Urban Comics
Sam et Duncan LaMarr aiment leur fille de six ans, Penny, plus que tout au monde. Mais il y a six mois, elle a été enlevée par la Cascade, une force maléfique qu'ils comprennent à peine. Sam et Duncan doivent maintenant embarquer dans une quête épique aux frontières de la réalité et se battre aux côtés des êtres magiques que Penny chérissait pour tenter de la récupérer et de la ramener dans notre monde... avant qu'elle ne disparaisse à jamais.
Contenu vo : The Moon is following Us #1-10
Prix : 24.99€

  • Julien
    Julien Staff MDCU

    il y a 1 mois

    Daniel Warren Johnson s'éclate avec cette série mélant space opéra et réalité virtuelle, il est dans son élément et on ne boude pas du tout notre plaisir. Les dessins de Rossmo sont très bons et les parties dessinées par Johnson lui-même sont un p'tit délice à chaque numéro. 

The Weatherman intégrale

Urban Comics
Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe petite amie, un chien attachant et le poste le plus en vue de Mars, celui de présentateur météo. Son quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui raya dix-huit milliards d'individus de la surface de la Terre. Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross... si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête.
Contenu vo : The Weatherman Volumes 1-3
Prix : 36€

Dune : Maison Corrino T2

Huginn & Muninn

Après Maison Atréides, et Maison Harkonnen, voici la dernière trilogie pour découvrir les origines de DUNE.

Complots, traîtrises et coups d’États sont légion dans un empire galactique féodal où s’affrontent des dynasties vassales. Chaque grande maison dispose ses pièces sur cet échiquier géant : les Corrino continuent les préparatifs de leur guerre commerciale en mettant au point un substitut à l’épice, les Harkonnen avides de puissance pressurent les Fremen sur Arrakis, tandis que les Atréides et les Vernius sont en route pour Ix. Mais un grand péril demeure, sous les yeux vigilants des Bene Gesserit, dame Jessica est sur le point d’accoucher…

Brian Herbert et Kevin J. Anderson, adaptent le dernier chapitre préquel de leurs saga à succès, Avant Dune, avec l’artiste Simone Ragazzoni (Robotech: Rick Hunter) et Andrea Scalmazzi en roman graphique.
Prix : 19€

