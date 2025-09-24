Marvin Jones III sera Tombstone dans Spider-Man: Brand New Day

  1. Accueil
24 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Spider-Man: Brand New Day continue de se dessiner. Aujourd'hui, c'est du côté du casting que cela avance avec, selon Deadline, l'arrivée d'un nouvel acteur. Et attention les yeux, ce n'est pas n'importe qui et pas pour n'importe quel rôle. Selon ces derniers, Marvin Jones III (Black Lightning, Criminal) vient de rejoindre le casting du film pour tenir le rôle du super-vilain Tombstone. Autant dire que si tel est le cas, il a la gueule de l'emploi :

Tombstone est un super-vilain lié à la mafia créé en 1987 par Gerry Conway et Alex Saviuk. Suivant l'histoire, il peut être homme de main ou plus haut placé dans la hiérarchie. Et pour rappel, c'est déjà Marvin Jones III qui prête sa voix à Tombstone dans Spider-Man: Into the Spider-verse. Il ne devrait donc pas être trop perdu.

