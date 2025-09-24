Fin de tournage pour Avengers: Doomsday !

Marvel vient d'ajouter une belle pierre à son édifice. En effet, le tournage d'Avengers: Doomsday... c'est fini ! C'est donc le 19 septembre, après environ de cinq mois de tournage que le clap de fin des frères Russo a raisonné sur le plateau de tournage.

Le film passe donc dès à présent à la post-production. Une post-production durant laquelle nous allons ajouter des effets spéciaux, commencer tout doucement le montage et, sans doute, planifier les premiers reshoots.