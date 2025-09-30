[Preview VO] Absolute Evil #1

La preview VO d'Absolute Evil #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Al Ewing et est dessiné par Giuseppe Camuncoli. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 1er octobre pour 5.99$.

C'EST LE PREMIER ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERS ABSOLUTE – ET SES VILAINS SE TIENNENT UNIS ! Sans héros… sans protection… sans retenue… il n'y a que le MAL ABSOLU. L'émergence de super-héros a attiré l'attention du monde… et certainement celle des personnes qui le dirigent. Ra's al Ghul, Veronica Cale, Elenore Thawne, Hector Hammond et le mystérieux Joker ont travaillé à des objectifs divergents jusqu'à présent, mais cette menace croissante exige de nouvelles façons de penser… et de nouveaux partenariats. Une trahison insidieuse au sein de leurs rangs est imminente, et s'ils n'agissent pas, ils perdront le contrôle d'une planète conçue pour être leur terrain de jeu ! Les superstars Al Ewing et Giuseppe Camuncoli unissent leurs forces pour lancer la prochaine ère des histoires de l'Univers Absolute… avec plusieurs révélations de personnages choquantes et un grand rebondissement à ne pas manquer !