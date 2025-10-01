Colin Farrell tease The Batman part II : plus profond, plus effrayant

Maintenant que nous avons enfin le script de The Batman part II, il est temps de savoir à quoi est-ce qu'il ressemble exactement. D'autant plus que, pour le moment, si ce n'est le fait que ceux qui l'ont lu crient au génie (ndlr : comme souvent, remarquez), nous n'avons pas beaucoup d'informations sur son contenu.
Bonne nouvelle, il y a peu, Colin Farrell, qui tient le rôle du Pingouin au sein de l'unviers de Matt Reeves, nous en a dit quelques mots. Voici ce qu'il a déclaré :
J'ai un plus petit rôle dans celui-là. Mais cela me va... j'ai lu tout le script, du début à la fin, et je ne peux pas en dire grand-chose. Mais c'est plus profond, plus effrayant, les enjeux sont plus grands. J'ai vraiment hâte de le voir.
Pour rappel, la production du film devrait débuter en début d'année prochaine.
