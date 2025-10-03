  1. Accueil
Un crossover AEW x DC aux dimensions cosmiques

03 Octobre 2025
Vous pensiez avoir déjà vu tous crossovers possibles et imaginables ? Eh bien... non ! DC et All Elite Wrestling (plus communément appelée l'AEW) viennent d'annoncer leur tout premier crossover ! Le titre tiendra en deux numéros et une preview est d'ores et déjà prévue pour la Comic Con de New-York prévue un peu plus tard dans le mois.

Et tant qu'à surfer sur le côté baston, les deux compagnies vont également co-promouvoir DC K.O., l'event DC Comics qui débutera ce mois-ci.

Une première image a été dévoilée. En comics, nous pouvons y voir Batman, Wonder Woman, John Stewart, Guy Gardner ou encore Nightwing tandis que du côté de l'AEW, nous avons Timeless Toni Storm, Jon Moxley (ex Dean Ambrose), Mercedes Moné (ex Sasha Banks) et Orange Cassidy pour ne citer qu'eux. La voici :

 

