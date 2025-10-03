Epic Games a tranché : la chorégraphie du Peacemaker sera modifiée dans Fortnites

  1. Accueil
03 Octobre 2025
Plus tôt dans la semaine, nous vous expliquions qu'il y avait une controverse autour de l'arrivée du Peacemaker dans Fortnites ou, plus précisément, autour de l'emote Peaceful Hips. De là, Epic Games avait déclaré bloquer le personnage le temps de procéder à une petite enquête. L'enquête étant terminée, voici ce qu'ils ont déclaré :

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de Warner Bros. Games pour confirmer qu'il n'y avait aucune intention créative de lier l'émote Peaceful Hips à l'intrigue actuelle de Peacemaker. Afin d'éviter toute confusion, nous allons modifier la chorégraphie de l'émote dans la mise à jour de la semaine prochaine. Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent retourner l'émote sans utiliser de ticket. 

En somme, le personnage est maintenu mais la petite danse sera modifiée.

Fiche Technique

Peacemaker

Saison : 2
Créée par
  • James Gunn
Synopsis

  • Laissé pour mort après sa confrontation avec Bloodsport lors de leurs mission sur l'île de Corto Maltese avec la Task Force X, Christopher Smith, alias le Peacemaker, a en réalité survécu. Il est retrouvé par l'équipe d'Amanda Waller afin de lui confier de nouvelles missions.


Voir la Fiche

