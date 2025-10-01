Selon Channing Tatum, Avengers: Doomsday va nous faire sortir le cerveau par les oreilles

  1. Accueil
1er Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
C'est lors d'une interview récente avec ET que l'acteur Channing Tatum s'est exprimé sur Avengers: Doomsday. Selon celui tient le rôle de Gambit depuis Deadpool and Wolverine, le film Marvel a totalement dépassé ses objectifs. Voici ce qu'il a déclaré :

[Marvel] se fixe un objectif à chaque film et ils le dépassent à chaque fois. Pendant que je lisais, je me disais : 'Non, comment vont-ils faire ça ?!' Vous n’êtes tout simplement pas prêt. Ça va faire sortir votre cerveau par vos oreilles, un peu comme quand j'ai appris quand Blade allait apparaître à l’écran dans Deadpool & Wolverine... c’est ça, mais multiplié par 50. 

Reste à voir si c'est l'engouement de Channing Tatum sera partagé par le plus grand nombre.

