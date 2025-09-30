Une nouvelle Surfeuse d'argent chez Marvel

Le quatrième et avant-dernier numéro de Death of Silver Surfer est sorti et avec lui, un rebondissement de taille. En effet, la série écrite par Greg Pak et dessinée par Sumit Kumar et Tiago Palma vient de mettre en place à nouveau Surfeur d'Argent ou plutôt... une nouvelle Surfeuse d'Argent. Dans les faits, il s'agit de Kelly Koh, un personnage chargé de stopper Norrin qui, de son côté, lui a finalement légué le pouvoir cosmique.

Vous trouverez plus d'images en fin de news.

Pour rappel, le dernier numéro, Death of Silver Surfer #5, sortira le 29 octobre.