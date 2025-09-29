Elizabeth Olsen ne se souvient plus de Marvel Zombies

Marvel Zombies vient tout juste de sortir et pourtant, visiblement, l'actrice Elizabeth Olsen ne s'en souvient déjà plus. Dernièrement, l'actrice qui tient le rôle de Scarlet Witch au sein du MCU mais également dans la série animée a pris la parole à ce sujet. Selon elle, il faudrait qu'elle regarde le dessin animé. Voici ce qu'elle a déclaré :

J'ai enregistré ça il y a des années, vraiment. Je ne peux plus me souvenir de quoi que ce soit. Je dois le regarder. Je n'ai aucune [de ce qui se passe] dans Marvel Zombies.

A noter que l'actrice a également déclaré trouver que House of M était l'histoire la plus cool concernant son personnage. Enfin, elle a également souligné qu'elle espérait qu'ils allaient pouvoir continuer à se surprendre et à surprendre les fans, que c'était ce qui faisait revenir les gens.

Pour ce qui est de Paul Bettany, c'est plus sur Vision Quest qu'il s'est exprimé :

[La série] fait partie à juste titre de la trilogie [WandaVision]. Je ne peux pas en dire trop à ce sujet, et nous l'avons déjà tourné, donc je l'ai déjà exploré, mais j'en ai vu beaucoup pas plus tard qu'hier, et c'est fantastique. Je suis vraiment impatient que vous le voyiez tous. Il parle de beaucoup de choses, et c'est super excitant, mais de la même manière que WandaVision parlait de deuil, c'est en quelque sorte sur le traumatisme intergénérationnel. Il s'agit de pères et de fils, du déni de la douleur, du déni de sa propre vérité, et d'accepter qui et ce que vous êtes et ce que vous pourriez être.

Pour rappel, Vision Quest, c'est en 2026 sur Disney+.

