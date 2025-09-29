Un personnage de Marvel Rivals débarque dans Venom #250 !

Une grande première dans les comics pour le personnage !

Attention, cette news contient des informations sur Venom #250. Si vous désirez conserver la surprise lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Le numéro anniversaire Venom #250 va ramener du beau monde. On savait déjà que Knull allait faire son retour et que Mary Jane "Venom" Watson serait également de la fête. A présent, le co-créateur de Knull, Donny Cates, a levé le voile sur un autre personnage qui allait dans le comics. Là où cela devient intéressant, c'est qu'il s'agit également de sa grande première dans l'industrie de la BD après une apparition dans Marvel Rivals.

Voici ce que l'auteur a déclaré :

Eh bien, c'est vraiment génial. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Eh bien, Marvel Comics ne laissera pas la fierté, la dignité ou la retenue les arrêter. Marvel introduit la Queen in Black dans la continuité des comics Marvel 616.

Voici des images :

Pour rappel, dans Marvel Rivals, le King in Black Knull infecte Hela, déesse de la mort de l'univers de Thor, faisant d'elle la Queen in Black. Cela sera la première fois que le personnage aura ce statut dans une BD.