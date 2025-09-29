Le gros event de l'année 2025 du côté de Marvel, c'est One World Under Doom. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire du point de vue de Marvel mais fondamental pour l'univers des X-Men : Age of Revelation. L'event est également synonyme de chamboulement total des séries autour des mutants. Voici un recap de l'event.

L'annonce

Elle est faite en juillet 2025 de manière assez énigmatique. L'éditeur annonce le nom de l'event, la date et une illustration. Quelques jours après, Marvel annonce que suite à l'event, toutes les séries X-Men seront mis en pause, remplacées par de nouvelles. Enfin, Marvel annonce X-Men : Age of Revelation Overture #1, un one shot écrit par Jed MacKay et dessiné par Ryan Stegman et qui aura pour mission de donner un aperçu du nouveau statu quo de l'univers mutant.

Après avoir été accueilli à bras ouverts au sein des X-Men de Cyclope, Revelation s'est lancé dans la tâche impossible qu'Apocalypse lui a confiée : créer un monde où seuls les plus forts survivent. Avec son pouvoir mutant linguistique amplifié à un niveau étonnant, Doug commande la Terre elle-même avec sa voix, la remodelant en un havre utopique pour l'humanité mutante. C'est une patrie mutante construite sur un mensonge insidieux, s'étendant à travers la planète et éradiquant l'humanité jusqu'à ce qu'elle devienne un foyer pour les mutants !

Comment en sommes-nous venus à Age of Revelation ?

En réalité, il faut remonter dans les années 90. A cette époque, Marvel met en place un event assez connu : Age of Apocalypse. Dans ce récit, le principe est simple : Legion retourne dans le passé afin d'éliminer Magneto. Legion merde et c'est le Professeur X qui est éliminé. De là, Apocalypse parvient à prendre le pouvoir et à instaurer un règne de terreur. Il applique sa philosophie de la survie du plus fort mais à une échelle colossale, menaçant de ce fait toute la race humaine d'extermination. Dans Age of Revelation, nous avons toujours cet avenir sombre mais cette fois apporté par le nouvel héritier d'Apocalypse, Doug Ramsey / Révélation, alors qu'il transforme la Terre en une utopie mutante.

L'idée générale

DANS X ANNEES À PARTIR D'AUJOURD'HUI, les Territoires de Révélation s'étendent de l'Atlantique au Mississippi – une utopie mutante gouvernée par l'héritier d'Apocalypse. Mais sous la surface, une rébellion couve. Alors qu'une équipe hétéroclite des X-Men frappe depuis l'ombre, Revelation fait face à des menaces de l'intérieur. Tout commence ici – l'aube de l'ÈRE DE LA RÉVÉLATION !

Le contenu

Tous les titres X-Men entre octobre 2025 et décembre 2025. On parle de 16 titres interconnectés de trois numéros chacun entourés par deux one shot.

Ordre de lecture et détail des numéros

Sorties du mois de juillet

X-Men #19

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Prologue

Sortie le 2 juillet

Doug Ramsey, l'héritier de l'Apocalypse connu sous le nom de RÉVÉLATION, a une mission : poursuivre la grande œuvre. Mais en essayant de créer la Grande Œuvre d'un nouveau monde, les premières lignes sont les plus difficiles à tracer. Et aura-t-il une opportunité avant que ce rêve ne soit étouffé dans son berceau ?

Sorties du mois de septembre

X-Men #22

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Carlos Fabian Villa

Prologue

Sortie le 24 septembre

L’INTRODUCTION AU PROCHAIN ÉVÉNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE DU MOIS PROCHAIN ! Avec Z*E*R*O sur ses talons, Doug Ramsey, alias RÉVÉLATION, arrive en Alaska pour l’aide des X-Men ! Assiégés de tous côtés, les X-Men pourraient bénéficier d’un nouvel allié puissant — mais Révélation n’est pas seulement un vieil ami, il est l’Héritier de l’Apocalypse ! Et quel nouvel âge une telle alliance pourrait-elle inaugurer… ?

Sorties du mois de octobre

X-Men: Age of Revelation #0

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Humberto Ramos

Prologue

Sortie le 1er octobre

Dans X années à partir d'aujourd'hui : bienvenue à l'ÂGE DE LA RÉVÉLATION ! Les Territoires de la Révélation s'étendent de l'océan Atlantique au fleuve Mississippi, une terre de mutants dirigée par l'Héritier de l'Apocalypse. À la surface, on pourrait croire à une sorte d'utopie mutante, mais les fissures commencent à apparaître, et le mensonge sur lequel cette terre a été bâtie attise les flammes de la rébellion. Découvrez comment ce futur terrible est arrivé et ce qu'il signifie pour les X-Men et le reste de l'univers Marvel dans ce numéro spécial de lancement par Jed MacKay et Humberto Ramos ! De plus, un aperçu des nombreux titres où les événements de l'Âge de la Révélation se dérouleront dans les mois à venir !