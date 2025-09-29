  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] Spirits of Violence #1

[Preview VO] Spirits of Violence #1

29 Septembre 2025 par Jeff 0
[Preview VO] Spirits of Violence #1

La preview VO de Spirits of Violence #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Sabir Pirzada et dessinée par Paul Davidson. La cover principale sera réalisée par Kendrick "Kunkka" Lim. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 1er octobre pour 4.99$.

Johnny Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes, Kushala, Fantasma, Hellverine et plus encore ! Les Ghost Riders s'unissent ! Lorsqu'un étrange groupe de nouveaux méchants met son sinistre plan en marche, les Ghost Riders du passé, du présent et du futur doivent combiner leurs forces pour sauver le monde. Mais qui est vraiment l'Esprit de la Violence, et quelles horreurs apportent-ils des passés de Johnny Blaze et de Danny Ketch ? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Ghost Rider ! La conduite la plus spectaculaire de l'histoire commence ici !

 

 

  

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Elizabeth Olsen ne se souvient plus de Marvel Zombies

Elizabeth Olsen ne se souvient plus de Marvel Zombies

29 Septembre 2025

Et Paul Bettany s'exprime sur Vision Quest

Un personnage de Marvel Rivals débarque dans Venom #250 !

Un personnage de Marvel Rivals débarque dans Venom #250 !

29 Septembre 2025

Une grande première dans les comics pour le personnage !

X-Men : Age of Revelation

X-Men : Age of Revelation

29 Septembre 2025

On vous dit tout sur l'event X-Men de 2025

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire