[Preview VO] Spirits of Violence #1

La preview VO de Spirits of Violence #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Sabir Pirzada et dessinée par Paul Davidson. La cover principale sera réalisée par Kendrick "Kunkka" Lim. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 1er octobre pour 4.99$.

Johnny Blaze, Danny Ketch, Robbie Reyes, Kushala, Fantasma, Hellverine et plus encore ! Les Ghost Riders s'unissent ! Lorsqu'un étrange groupe de nouveaux méchants met son sinistre plan en marche, les Ghost Riders du passé, du présent et du futur doivent combiner leurs forces pour sauver le monde. Mais qui est vraiment l'Esprit de la Violence, et quelles horreurs apportent-ils des passés de Johnny Blaze et de Danny Ketch ? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur Ghost Rider ! La conduite la plus spectaculaire de l'histoire commence ici !