  3. Elden Henson déclare qu'il ne reviendra pas dans la saison 2 de Daredevil: Born Again

30 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
C'est lors de la LA Comic Con que l'acteur Elden Henson s'est exprimé sur l'avenir de Foggy Nelson au sein de la série Daredevil: Born Again. Et si nous ignorons encore si un retour du personnage est prévu sur le long terme, nous savons d'ores et déjà qu'un retour n'est pas prévu sur le court terme. Voici ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé s'il serait dans la saison 2 :

Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais cela n'arrivera tout simplement pas.

A noter que sur la toile, on croit moyen à sa déclaration.

Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

