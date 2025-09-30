Elden Henson déclare qu'il ne reviendra pas dans la saison 2 de Daredevil: Born Again

C'est lors de la LA Comic Con que l'acteur Elden Henson s'est exprimé sur l'avenir de Foggy Nelson au sein de la série Daredevil: Born Again. Et si nous ignorons encore si un retour du personnage est prévu sur le long terme, nous savons d'ores et déjà qu'un retour n'est pas prévu sur le court terme. Voici ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé s'il serait dans la saison 2 :

Je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais cela n'arrivera tout simplement pas.

A noter que sur la toile, on croit moyen à sa déclaration.

Pour aller plus loin :