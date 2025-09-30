  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Charlie Cox ne veut pas de Daredevil ou de Punisher dans le monde réel

Charlie Cox ne veut pas de Daredevil ou de Punisher dans le monde réel

30 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Charlie Cox ne veut pas de Daredevil ou de Punisher dans le monde réel

C'est une question pour le moins intéressante qui a été posée à Charlie Cox (Daredevil dans la série éponyme) lors de la LA Comic Con. En effet, il lui a été demandé quelle vision de la justice serait la meilleure dans le monde réel : celle de Daredevil ou celle du Punisher

Voici ce que l'acteur a répondu :

Je ne crois pas que, dans le monde réel, une quelconque forme de [cette] justice doive être mise en oeuvre de quelque manière que ce soit. C'est strictement une version fictionnelle poussée à l'extrême.

Charlie Cox, la voix de la raison ?

Pour aller plus loin :

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Une nouvelle Surfeuse d'argent chez Marvel

Une nouvelle Surfeuse d'argent chez Marvel

30 Septembre 2025

Introduite dans Death of Silver Surfer

Elden Henson déclare qu'il ne reviendra pas dans la saison 2 de Daredevil: Born Again

Elden Henson déclare qu'il ne reviendra pas dans la saison 2 de Daredevil: Born Again

30 Septembre 2025

Foggy Nelson, c'est terminé ?

Elizabeth Olsen ne se souvient plus de Marvel Zombies

Elizabeth Olsen ne se souvient plus de Marvel Zombies

29 Septembre 2025

Et Paul Bettany s'exprime sur Vision Quest

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Fiche Technique

Daredevil: Born Again

Saison : 1
Créée par
  • Matt Corman, Chris Ord et Dario Scardapane
Synopsis

  • Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.


Voir la Fiche

Publicité
Facebook
Partenaire