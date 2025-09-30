Charlie Cox ne veut pas de Daredevil ou de Punisher dans le monde réel

Il ne veut pas de cette justice dans notre monde

C'est une question pour le moins intéressante qui a été posée à Charlie Cox (Daredevil dans la série éponyme) lors de la LA Comic Con. En effet, il lui a été demandé quelle vision de la justice serait la meilleure dans le monde réel : celle de Daredevil ou celle du Punisher.

Voici ce que l'acteur a répondu :

Je ne crois pas que, dans le monde réel, une quelconque forme de [cette] justice doive être mise en oeuvre de quelque manière que ce soit. C'est strictement une version fictionnelle poussée à l'extrême.

Charlie Cox, la voix de la raison ?

