Marvel tease la mort du Silver Surfer

Parfois, la mort d'un personnage est dissimulée jusqu'au moment fatidique et parfois, c'est annoncé en grande pompe. C'est le deuxième cas de figure qui a été choisie par Marvel pour le personnage du Silver Surfer. En effet, l'éditeur vient de teaser la mort du personnage. Cela se passera dans une nouvelle mini-série au nom très explicite : Death of the Silver Surfer.

Composée de cinq numéros, le premier numéro sera écrit par Greg Pak et dessiné par Sumit Kumar avec une date de sortie prévue pour le 6 avril. Voici le synopsis :

Le Silver Surfer revient pour défendre une Terre ravagée par la guerre, mais Norrin a une cible de la taille d'une galaxie sur son dos. Un nouvel ennemi ne reculera devant rien pour voler tout ce que le Surfer est ou sera. Une seule vie humaine pourrait suffire à décider du salut... ou de la damnation du Surfer. Si le Surfer mort la poussière, qui détiendra alors le formidable pouvoir cosmique ? Et qu'en est-il du vieux maître du Surfer, Galactus, dévoreur de mondes ?

Lorsque l'on sait l'intérêt que les fans portent au personnage, il y a de grandes chances pour que le titre soit suivi de très près.