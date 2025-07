Décès de Jim Shooter à l'âge de 73 ans

L'ancien éditeur en chef de Marvel, Jim Shooter, nous a quittés à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer. La nouvelle a été diffusée sur les réseaux sociaux par Mark Waid, ancien éditeur chez DC Comics et actuellement scénariste :

Je viens d'apprendre que Jim Shooter est décédé d'un cancer de l'œsophage, contre lequel il se battait depuis un certain temps. Je me rends compte que pour beaucoup, il a été une figure controversée dans le passé (le jeu connaît le jeu), principalement en ce qui concerne son style de gestion, mais mes expériences avec lui se situent en dehors de ce domaine et ont commencé avec mon amour de toujours pour son écriture, qui a commencé avec la première fois que j'ai pris un exemplaire d'Adventure Comics en 1967.

Pour rappel, Jim Shooter reste un grand nom de la BD américaine. Il a notamment conçu et écrit le Marvel Super Heroes Secret Wars de 1984. La série limitée est connue pour avoir été créée en partenariat avec Mattel. Il s'agissait, à l'époque, d'un best-seller et ce, malgré le fait qu'elle n'ait pas été appreciée des critiques et des spécialistes (que cela soit en 84 ou aujourd'hui d'ailleurs). L'auteur a également eu une petite expérience chez DC Comics. Il est notamment le créateur du Parasite, le super-vilain de l'univers de Superman, créé en 1966 dans Action Comics #340. Et bien sûr, il est le fondateur de la maison d'édition Valiant Comics, entre autre.

Le plus bel hommage que l'on peut rendre à l'auteur a sans doute déjà été pronnoncé par Mark Waid qui a déclaré :

Pour ceux qui l'ignoreraient, Jim a débuté dans l'industrie des comics à l'âge de 14. Laissez-moi le dire une fois encore : 14 ans ! Je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'avais 14 ans, moi j'avais encore du mal à construire des phrases correctement.

Nos pensées vont à la famille et aux amis de Jim Shooter.