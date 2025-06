Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio recadre un hater

And the haters gonna hate, hate, hate, hate

C'est sur le réseau social X (comme c'est surprenant !) que l'échange a eu lieu. Un fan a pris la parole à propos de la série TV Daredevil: Born Again et plus particulièrement à propos du personnage du Caïd. Son propos ? Il y aurait une grande différence entre le Caïd version Netflix et la version Disney. La raison avancée ? L'écriture et la performance. Selon le fan, les performances de Vincent D'Onofrio auraient été nerfées*. Une critique que l'acteur n'a pas apprécié et qui l'a poussé à répondre.

Voici ce que l'acteur a déclaré :

Je dois dire que je suis en total désaccord avec tout ce que tu as dit. Pour être transparent, on a qualifié mes performances de nombreuses manières mais jamais de "nerfées". Je ne joue pas mon rôle juste pour toi, et tu ne regardes pas la télévision juste pour moi. Donc nous sommes quittes, et j'accepte ta critique. Malgré le manque de fair-play, d'équité et de légitimité.

A l'origine, l'acteur s'était arrêté là mais une nouvelle réponse du fan l'a obligé à réagir une fois encore :

Je contrôle la performance de mon personnage. Tu es un peu novice en ce qui concerne tes connaissances en matière de série TV. Les détails, l'écriture, les technologies et la structure générale dans la mise en place de l'intrigue et l'exécution des performances. Tu continues de dire que le problème, c'est l'écriture. Peut-être que tu ne l'aimes pas. Cela dit, beaucoup l'aiment. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais nous pouvons plaire à des millions de personnes, et ils l'ont fait savoir. Nos fans sont très bruyants. Disons que si j'étais à ta place et que je détestais autant le portrait du Caïd que toi, je me tiendrais à l'écart. J'encenserais des récits que j'aime plutôt que de dénigrer les écrivains et la performance de quelqu'un.

Que pensez-vous de cette échange ? Êtes-vous d'accord avec la réponse de l'acteur ?

* Le terme n'a pas vraiment d'équivalent en français. "Nerfer" vient des pistolets Nerfs qui tirent des projectiles en mousse. Lorsque l'on parle d'un personnage ou d'une arme qui a été "nerfé", on veut donc dire que l'on a baissé son niveau pour garantir une certaine équité. Le verbe "lisser" serait sans doute ce qui s'en rapprocherait le plus.