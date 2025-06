La nouvelle série animée Iron Man a une date de diffusion et un générique lié à Blink-182

Nous venons d'avoir des nouvelles de la future série animée pour enfant Marvel's Iron Man and His Awesome Friends. La série débutera sur Disney Jr le lundi 11 août aux Etats-Unis et le lendemain sur Disney+. Les personnages principaux seront Iron Man / Tony Stark (forcément) accompagné d'Ironheart / Riri Williams et Iron Hulk / Amadeus Cho.

La musique du générique, intitulée Totally Awesome, a été réalisée par Mark Hoppus, chanteur, bassiste et co-fondateur de Blink-182 :

La série tournera autour des (més)aventures de Stark, Williams et Cho, trois génies qui travailleront ensemble pour résoudre des problèmes, petits ou plus conséquents et protéger leur ville.