Les Quatre Fantastiques à petit prix à la FNAC chez Panini Comics

En début de mois, on vous annonçait une nouvelle opération petits prix de la part d'Urban Comics. Dernièrement, il y a eu une petite contre-attaque de Panini Comics avec l'arrivée des petits prix pour l'univers de Quatre Fantastiques. En partenariat avec la FNAC, ces derniers vous proposent quatre albums au format souple au prix de 6.99€. Chacun d'entre eux est consacré à un membre de l'équipe à travers un ou plusieurs récits déjà édités par le passé.

Voici le détail de ce qui vous attend :

Fantastic Four : Mr. Fantastic contiendra la mini série Dark Reign : Fantastic Four de Jonathan Hickman et Sean Chen.

Fantastic Four : L'Invinsible contiendra la mini série Invisible Woman de Mark Waid et Mattia de lulis.

Fantastic Four : La Chose contiendra la mini série The Thing: Freakshow de Geoff Johns et Scott Koblins et "That night" de Barry Windsor-Smitch.

Fantastic Four : La Torche contiendra Fantastic Four (1961) #192, #214, #233 et #285 et Marvel Snapshots : Fantastic Four d'Evan Dorkin, Darah Dyer et Benjamin Dewey.

L'opération débutera le 9 juillet.