Quels titres X-Men : Age of Revelation sortiront en octobre ?

Il y a du lourd !

Marvel a dévoilé tous les titres liés à l'event Age of Revelation qui sortiront ce mois-ci. Vous trouverez ci-dessous la liste, la date de sortie, les auteurs, le synopsis ainsi que la cover.

Sorties du 1er octobre 2025

X-Men: Age of Revelation Overture #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Ryan Stegman

Titre principal

Dans X années à partir d'aujourd'hui : bienvenue à AGE OF REVELATION ! Les Territoires de la Revelation s'étendent de l'océan Atlantique au fleuve Mississippi, une terre de mutants dirigée par l'Héritier de l'Apocalypse. À la surface, on pourrait croire à une sorte d'utopie mutante, mais les fissures commencent à apparaître, et le mensonge sur lequel cette terre a été bâtie attise les flammes de la rébellion. Tout commence ici. C'est l'aube de l'Age of Revelation !

Sorties du 8 octobre 2025

Amazing X-Men #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Mahmud Asrar

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, en fuite après un affrontement meurtrier avec le chef des assassins de Revelation, les X-Men brisés et désespérés, misent tout sur une dernière mission. Avec l'aide d'un allié inattendu, ils s'aventurent dans les ruines hantées de Graymalkin. Ce qu'ils y découvrent pourrait tout changer… s'ils survivent.

Binary #1

Ecrit par Stephanie Phillips et dessiné par Giada Belviso

Tie-in

C'EST BINAIRE… ET L'UNIVERS BRÛLE AVEC ELLE ! X ANNÉES PLUS TARD, dans les cendres de l'ancien monde, pour survivre elle renaît – une force cosmique canalisant le Phénix lui-même. Avec l'univers qui s'effondre, BINARY revient pour sauver ce qui reste. Mais un pouvoir aussi immense a toujours un prix… et la fin de tout pourrait commencer avec elle.

Laura Kinney: Sabretooth #1

Ecrit par Erica Schultz et dessiné par Valentina Pinti

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, elle a pris le nom de son ancien ennemi juré SABRETOOTH – et combat aux côtés de Revelation lui-même. Pourquoi Laura Kinney a-t-elle abandonné son héritage ? Quels secrets garde-t-elle du monde des mutants ? Lorsque la loyauté change, le sang signifie tout.

Longshots #1

Ecrit par Gerry Duggan et Jonathan Hickman et dessiné par Alan Robinson

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, et Mojo a un nouveau jeu pour Wonder Man, Hellcat, Bishop, Rhino et Kraven. Il n'y a pas de règles. Un seul survivant gagne. Les autres meurent. Mojo promet que vous pouvez voter pour le gagnant avec vos dollars – mais vous ne le pourrez probablement pas. Mojo ne peut pas garantir que tout cela est vrai ni que vous pouvez même voter, car toutes les décisions seront prises par Mojo et uniquement par Mojo, dans son dojo de Mojo, c'est la gloire ou la fatalité dans le X-livre le plus fou de l'année !

World of Revelation #1

Ecrit par Ryan North, Al Ewing, entre autres et dessiné par ?

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, que s’est-il passé avec les Fantastic Four ? Et quelles horreurs tourmentent la côte Est ? Comment le reste du monde survit-il à la montée de Révélation ? Et bien au-dessus, sur Arakko, que pense Apocalypse du nouvel empire de son héritier ? Découvrez l’impact considérable de l’AGE DE RÉVÉLATION à travers l’Univers Marvel.

Sorties du 15 octobre 2025

Iron & Frost #1

Ecrit par Cavan Scott et dessiné par Ruairi Coleman

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, après que l'attaque terroriste dévastatrice des 3K ait coûté à Tony Stark et Emma Frost tout ce qu'ils avaient, la Heartless Queen revient sur ce qu'il reste de son passé. Des secrets se cachent dans les ruines de New York. Le HELLFIRE CLUB a un nouveau et dangereux leader.

Rogue Storm #1

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Roland Boschi

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, avec les dieux de la Terre disparus, seule ORORO MUNROE, la déesse mutante des tempêtes, est encore là. Elle est une déesse rendue folle par la magie noire et le chagrin. A présent, alors que STORM menace de plonger le monde dans une nouvelle ère glaciaire, Rogue dirige une équipe de tueurs et de légendes – Gateway, Iceman, Fantomex, Spiral et Warpath. La mission unique de cette Uncanny X-Force : tuer Storm.

Sinister's Six #1

Ecrit par David Marquez et dessiné par Rafael Loureiro

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Mr. Sinister assemble une force d'élite pour prendre sa place légitime… sur le trône de Revelation ! Que Sinister a-t-il offert à Havok, Black Cat, Domino, Omega Red, Fantomex et Venom pour les convaincre d'affronter des probabilités impossibles ? Les marginaux de Sinister sont-ils en train de perdre leur vie, ou Revelation a-til sous-estimé jusqu'où ses sujets iront lorsqu'il n'y aura plus rien à perdre ?

Unbreakable X-Men #1

Ecrit par Gail Simone et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les Uncanny X-Men ont été brisés par la perte et la tragédie et dispersés à différents endroits dans le monde. À Haven House, il n'en reste que trois – blessés, en deuil et gardant le portail vers l'effrayante PENUMBRA. Pourront-ils arrêter l'obscurité tonitruante qui a rôdé sous la surface pendant des siècles, hurlant pour se libérer ? Ou échoueront-ils et assisteront-ils à l'arrivée d'un dieu vengeur avec une armée d'âmes tourmentées à la surface, implorant le sang mutant ?

Sorties du 22 octobre 2025

Omega Kids #1

Ecrit par Tony Fleecs et dessiné par Andrés Genolet

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire protège le rêve de suprématie et d'indépendance des mutants en tant que chef du réseau d'espionnage des Territoires de Revelation. Mais lorsqu'une conspiration menace l'utopie mutante, Quire et ses élèves psychiques devront distinguer amis et ennemis. Quentin a-t-il ce qu'il faut pour faire avancer le rêve, ou la prochaine génération remplacera-t-elle l'ancien révolutionnaire ?

Radioactive Spider-Man #1

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, le virus X a décimé New York – mais Spider-Man ne cesse de se battre. Dans un pari désespéré, Peter Parker s'administre une dose de radiation mortelle pour contenir l'infection. La survie a un prix. Bien que cela ne tue pas Peter Parker, cela le bouleverse profondément. C'est le Spider-Man le plus dangereux et muté de tous les temps – et il n'est pas seul.

The Last Wolverine #1

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Edgar Salazar

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les habitants de Vancouver acclament un nouveau héros : le MERVEILLEUX WOLVERINE, alias le WENDIGO, dernier élève de Logan. Mais que s'est-il passé pour LOGAN ? Un secret du passé de Wolverine poussera le Dernier Wolverine à entreprendre une mission pour perpétuer l'héritage de son mentor… à moins qu'une menace terrible ne le réduise en cendres avant.

X-Men: Book of Revelation #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, après l'assassinat de l'un de ses Choristes les plus précieux, Revelation accueille un nouveau mutant dans sa capitale : Philadelphie. Mais la capitale des Territoires de Revelation cache de nombreux dangers, parmi lesquels ses Choristes rivaux – et Fabian Cortez ne permettra à personne de contester sa faveur auprès de Revelation. Mais ce nouveau mutant a un allié secret : le Fantôme de Philadelphie !

Sorties du 29 octobre 2025

Cloak or Dagger #1

Ecrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Tandy et Tyrone se sont mariés – mais leur lien a un terrible prix. Désormais, ils ne peuvent plus exister sur le même plan en même temps. Réunis enfin, les personnages favoris des fans de la série à succès Marvel Rivals vivent une histoire d'amour façonnée par le pouvoir et le destin.

Expatriate X-Men #1

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, comme les États-Unis tombés et reconstitués, la nouvelle équipe composée de MS. MARVEL, BRONZE, MELEE et RIFT se lève ! Ils ont pris le contrôle des eaux du fleuve Mississippi qui séparent les mutants du reste de l'humanité. Redoutés et puissants, leurs tactiques de guérilla les maintiennent au pouvoir – jusqu'à ce qu'une mission à haut risque pour extraire un atout précieux menace de les déchirer. Pourront-ils rester unis lorsque tout sera en jeu ?

Undeadpool #1

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, et le virus ravageant les TERRITOIRES DE LA RÉVÉLATION a finalement transformé WADE WILSON en ce qu'il a toujours voulu être – un mutant ! Mais pas comme ça – PAS COMME ÇA ! Le facteur de guérison de Deadpool est en surmultiplication, son esprit n'étant qu'un passager dans un corps affamé… et qui ne peut être satisfait qu'en dévorant la force vitale des mutants ! Ses prochaines cibles ? Du sang frais : FEARLESS, MAGNI, KID MAN-THING et FANTASTICA. C'est Deadpool comme vous ne l'avez jamais vu !

X-Vengers #1

Ecrit par Jason Loo et dessiné par Sergio Davila

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, la Terre a toujours besoin des Avengers… mais que se passe-t-il lorsque ceux qui restent se sont transformés en mutants ?! Dani Moonstar dirige une nouvelle équipe d'Avengers (Hawkeye, Vision, Veuve d'Eau, Shang-Chi, Variable Man et Cannonball) pour protéger la planète ! Mais ces "X-Vengers" peuvent-ils protéger toute la Terre, y compris les Territoires de la Révélation ?!